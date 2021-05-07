В Бриксхеме продали необычный дом в форме гроба

Ye Olde Coffin House имеет свою историю, не страшную, а романтическую!

В городе Бриксхем графства Девон недавно был продан дом с трехсотлетней историей, пишет The Daily Mail. Трехэтажное здание, построенное в 1736 году и относящееся к редким объектам недвижимости, отличается от других своей формой в виде гроба. В народе он получил название Ye Olde Coffin House.

В разное время там располагались магазин часов, гостиница, магазин эзотерических товаров, но потом дом снова сделали жилым. В нем есть три спальни, большая столовая, кладовая и кабинет. Благодаря необычной форме дома многие комнаты в нем очень маленькие и узкие. Но кому же в голову пришла идея построить «трехэтажный гроб» и что за этим стоит?

Согласно легенде, один молодой человек из Бриксхема попросил руки своей возлюбленной у ее отца, но в ответ услышал: «Скорее я увижу свою дочь в гробу, нежели она выйдет замуж за тебя!». Находчивый юноша не сдался и построил дом необычной формы. Пораженный его действиями, отец невесты разрешил паре пожениться.