Аналитики прогнозируют крупнейший за 70 лет рост ВВП Великобритании

Экономика страны начинает оправляться от пандемии коронавируса

Экономическая активность в Великобритании начала расти рекордными темпами на фоне ослабления коронавирусных ограничений, пишет BBC. Аналитики Банка Англии прогнозируют, что в 2021 году ВВП страны увеличится на 7,25%, показав крупнейший рост за более чем 70 лет.

Однако это лишь поможет Соединенному Королевству вернуться к показателям 2019 года, утверждает глава Банка Англии Эндрю Бейли. По его словам, интенсивный рост экономики можно назвать возвращением к норме, но никак не производственным бумом.

В 2020 году ВВП Великобритании снизился на 9,9%.

Страна сможет восстановиться после пандемии во многом благодаря продлению программы поддержки рабочих мест (Coronavirus Job Retention Scheme) до сентября 2021 года. В настоящее время Банк Англии ожидает, что уровень безработицы достигнет пика в 5,5%, что намного ниже февральских прогнозов в 7,75%.

За время карантина британские домохозяйства накопили £150 млрд сбережений. По подсчетам Банка, 10% от этой суммы вернется в оборот после снятия коронавирусных ограничений. Однако более половины опрошенных хотят сохранить накопленное на случай непредвиденных расходов.