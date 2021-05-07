Объявлены безопасные для путешествий направления

В «зеленый список» попали 12 территорий, включая Австралию, Португалию и Израиль

Министр транспорта Грант Шеппс представил новые правила для путешествующих из Англии за рубеж, пишет Sky News. Они начнут действовать с 17 мая по мере возобновления международных полетов. В зависимости от количества заражений и процента вакцинированного населения все страны мира поделили на «зеленые», «желтые» и «красные». Для прибывающих в Англию из разных зон будут действовать разные правила.

В «зеленый список» вошли:

– Гибралтар;

– Португалия (включая Азорские острова и Мадейру);

– Израиль;

– Австралия;

– Новая Зеландия;

–Сингапур;

– Бруней;

– Исландия;

– Фолклендские острова;

– Фарерские острова;

– островные территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова;

– острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Путешественникам, желающим посетить страны из этого списка, необходимо сдать два теста на COVID-19 – один перед путешествием и один на второй день после возвращения в Англию.

Из популярных направлений в «желтый список» попали Греция, Франция и Испания. Путешественникам необходимо сдать три теста – один перед путешествием и еще два после возвращения, на второй и восьмой день. Прибывающим из этих стран необходимо самоизолироваться на десять дней. Полный список стран можно посмотреть на сайте правительства.

В «красный список» добавили Турцию, Мальдивы и Непал. На туристов будут распространяться уже действующие правила: обязательная самоизоляция в карантинном отеле и три теста на COVID-19 – один перед отправлением и два после возвращения.

Туристы, отправляющиеся в «красные» страны, должны забронировать отель перед отъездом, а прибывающие из «желтых» и «зеленых» стран – заранее заказать тесты у одного из утвержденных правительством поставщиков.

Списки стран будут пересматривать каждые три недели.

Приложение NHS можно использовать в качестве электронного сертификата вакцинации, но при желании можно использовать обычный документ.