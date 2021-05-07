﻿﻿﻿﻿﻿

Объявлены безопасные для путешествий направления

Объявлены безопасные для путешествий направления
Фото:123rf.com

В «зеленый список» попали 12 территорий, включая Австралию, Португалию и Израиль

Министр транспорта Грант Шеппс представил новые правила для путешествующих из Англии за рубеж, пишет Sky News. Они начнут действовать с 17 мая по мере возобновления международных полетов. В зависимости от количества заражений и процента вакцинированного населения все страны мира поделили на «зеленые», «желтые» и «красные». Для прибывающих в Англию из разных зон будут действовать разные правила.

В «зеленый список» вошли:

– Гибралтар;

– Португалия (включая Азорские острова и Мадейру);

– Израиль;

– Австралия;

– Новая Зеландия;

–Сингапур;

– Бруней;

– Исландия;

– Фолклендские острова;

– Фарерские острова;

– островные территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова;

– острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Путешественникам, желающим посетить страны из этого списка, необходимо сдать два теста на COVID-19 – один перед путешествием и один на второй день после возвращения в Англию.

Из популярных направлений в «желтый список» попали Греция, Франция и Испания. Путешественникам необходимо сдать три теста  – один перед путешествием и еще два после возвращения, на второй и восьмой день. Прибывающим из этих стран необходимо самоизолироваться на десять дней. Полный список стран можно посмотреть на сайте правительства.

В «красный список» добавили Турцию, Мальдивы и Непал. На туристов будут распространяться уже действующие правила: обязательная самоизоляция в карантинном отеле и три теста на COVID-19 – один перед отправлением и два после возвращения.

Туристы, отправляющиеся в «красные» страны, должны забронировать отель перед отъездом, а прибывающие из «желтых» и «зеленых» стран – заранее заказать тесты у одного из утвержденных правительством поставщиков.

Списки стран будут пересматривать каждые три недели.

Приложение NHS можно использовать в качестве электронного сертификата вакцинации, но при желании можно использовать обычный документ.

profile-sample2
Объявлены безопасные для путешествий направления
07-05-2021
profile-sample2
В Тейт Модерн пройдет выставка японской художницы Яеи Кусамы
07-05-2021
profile-sample2
Британцев младше 40 лет не будут прививать вакциной AstraZeneca
07-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.