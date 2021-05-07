В Тейт Модерн пройдет выставка японской художницы Яеи Кусамы

На ней будут представлены иммерсивные зеркальные инсталляции

В лондонской галерее Тейт Модерн откроется выставка знаменитой японской художницы Яеи Кусамы, пишет Time Out. На ней будут представлены иммерсивные зеркальные инсталляции, создающие иллюзию безграничного пространства. Для их создания Кусама использует не только зеркала, но и кристаллы Swarovski.

Художница начала экспериментировать с инсталляциями в начале 60-х годов прошлого века. Для начала она использовала свои фирменный узор в горошек для декора объектов, которые были помещены в зеркальную комнату, чтобы создать иллюзию бесконечного поля объектов.

Кусама трижды удостаивалась чести представлять Японию на Венецианской биеннале – в 1993, 1998 и 1999 годах, а в 2006 году она стала первой женщиной Японии, получившей Императорскую премию.

Владельцы членских карт галереи Тейт Модерн смогут бесплатно насладиться выставкой с 18 мая по 13 июня, а с 14 июня она откроется для посетителей. Стоимость билета – £5 для лиц младше 25 лет и £10 для всех остальных. Приобрести билеты можно по ссылке.