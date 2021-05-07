﻿﻿﻿﻿﻿

В Тейт Модерн пройдет выставка японской художницы Яеи Кусамы

В Тейт Модерн пройдет выставка японской художницы Яеи Кусамы
Фото:flickr.com/photos/blahflowers

На ней будут представлены иммерсивные зеркальные инсталляции

В лондонской галерее Тейт Модерн откроется выставка знаменитой японской художницы Яеи Кусамы, пишет Time Out. На ней будут представлены иммерсивные зеркальные инсталляции, создающие иллюзию безграничного пространства. Для их создания Кусама использует не только зеркала, но и кристаллы Swarovski.

Художница начала экспериментировать с инсталляциями в начале 60-х годов прошлого века. Для начала она использовала свои фирменный узор в горошек для декора объектов, которые были помещены в зеркальную комнату, чтобы создать иллюзию бесконечного поля объектов.

Кусама трижды удостаивалась чести представлять Японию на Венецианской биеннале – в 1993, 1998 и 1999 годах, а в 2006 году она стала первой женщиной Японии, получившей Императорскую премию.

Владельцы членских карт галереи Тейт Модерн смогут бесплатно насладиться выставкой с 18 мая по 13 июня, а с 14 июня она откроется для посетителей. Стоимость билета – £5 для лиц младше 25 лет и £10 для всех остальных. Приобрести билеты можно по ссылке.

profile-sample2
Объявлены безопасные для путешествий направления
07-05-2021
profile-sample2
В Тейт Модерн пройдет выставка японской художницы Яеи Кусамы
07-05-2021
profile-sample2
Британцев младше 40 лет не будут прививать вакциной AstraZeneca
07-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.