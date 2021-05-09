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Андрей Келин записал видеообращение по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

Андрей Келин записал видеообращение по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото:

Посол России в Великобритании поздравил соотечественников с праздником и возложил цветы к мемориалу

Посол России в Великобритании Андрей Келин поздравил россиян с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он записал видеообращение, в котором обратился к ветеранам войны и своим соотечественникам.

В своем обращении Келин также отметил, что День Победы – это «общий праздник памяти и гордости за настоящее боевое братство советского и британского народов». В 2021 году исполняется 80 лет со дня отправления из Ливерпуля первого Арктического конвоя «Дервиш», который доставил в Архангельск грузы, необходимые Красной армии.

Посол России также возложил цветы к Советскому военному мемориалу, расположенному возле Имперского военного музея в Лондоне и посвященному советским гражданам, погибшим в годы войны.

Фото: rusemb.org.uk

Фото: rusemb.org.uk

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы уже второй год проходят в онлайн-формате, однако грядущее снятие карантинных ограничений в Великобритании позволит провести в июне несколько мероприятий, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Они пройдут у советского мемориала в Лондоне, а также в Белфасте, Лидсе, Манчестере, Эрроле и других городах.

К поздравлению Андрея Келина присоединились постоянные представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Боснии и Герцеговины, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан при ОБСЕ. Их обращение можно найти на сайте посольства.

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