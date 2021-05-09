Волонтеры Победы почтили память жертв Второй мировой войны

Они возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне
9 мая в Лондоне почтили память жертв Второй мировой войны. Участники движения «Волонтеры Победы» возложили цветы к Советскому военному мемориалу.
Мемориал изображает склоненную человеческую фигуру, держащую над головой колокол, который смолк в память об убитых на войне. Памятник авторства Сергея Щербакова был установлен в британской столице в 1999 году.
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