Волонтеры Победы почтили память жертв Второй мировой войны

Они возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне

9 мая в Лондоне почтили память жертв Второй мировой войны. Участники движения «Волонтеры Победы» возложили цветы к Советскому военному мемориалу.

Мемориал изображает склоненную человеческую фигуру, держащую над головой колокол, который смолк в память об убитых на войне. Памятник авторства Сергея Щербакова был установлен в британской столице в 1999 году.