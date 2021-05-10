За пандемию средняя стоимость жилья выросла на £20 тыс.

Сейчас она составляет £258 тыс.

В апреле 2021 года цены на недвижимость обновили очередной максимум, сообщает ThisIsMoney. За год средняя стоимость жилья в Великобритании выросла на 8,2% и составляет сейчас £258 тыс. Это самый большой рост за последние пять лет, подсчитали в Halifax. До начала пандемии недвижимость стоила в среднем на £20 тыс. дешевле.

К концу прошлого года рост цен слегка замедлился, но в 2021 году опять ускорился.

С февраля по март средняя стоимость жилья выросла на £3 тыс. (+1,1%), с марта по апрель – на £3,6 тыс. (+1,4%).

На повышение цен повлиял и дефицит доступного жилья на рынке. «Из-за появления новых штаммов коронавируса и возможного окончания налоговых послаблений многие не решились выставить на продажу свой дом. Это привело к дисбалансу на рынке жилья и росту цен», – объяснил Том Билл, глава аналитического отдела агентства недвижимости Knight Frank.

Аналитики утверждают, что рост цен замедлится снова во второй половине 2021 года. В конце июня правительство отменит послабления по уплате гербового сбора, а в сентябре планирует завершить программу по поддержке рабочих мест.