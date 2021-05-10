Обниматься разрешается!

Третий этап ослабления коронавирусных ограничений начнется 17 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на пресс-конференции, где рассказал о новом этапе снятия коронавирусных ограничений, сообщает Sky News.

С 17 мая:

– жители Англии смогут собираться в помещении группами из шести человек или двух домохозяйств и оставаться на ночь тем же составом. На свежем воздухе можно собираться группами до 30 человек. Обнимать друг друга разрешается, но лучше этим не злоупотреблять;

– ученики старших классов и студенты колледжей будут освобождены от ношения масок в кабинетах и коридорах. Все университетские студенты смогут вернуться к очной форме обучения;

– пабы, бары и рестораны начнут принимать посетителей в помещении;

– откроются кинотеатры, музеи, театры, концертные площадки, конференц-центры и стадионы. Однако количество посетителей будет ограничено;

– возобновятся групповые занятия спортом, откроются сауны и спа-центры;

– будут разрешены поездки в пределах страны. Отели, пансионаты и хостелы смогут снова принимать гостей;

– возобновится международный туризм. Люди смогут без ограничений путешествовать в страны «зеленого списка» (при условии, что те согласятся принимать туристов);

– будет снят запрет на присутствие на похоронах более 30 человек;

– на свадьбах смогут присутствовать до 30 человек. Танцевать на праздничной церемонии пока запрещается;

– обитатели домов престарелых смогут принимать до пяти гостей.