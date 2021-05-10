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В Великобритании откроется «русский Lidl»

В Великобритании откроется «русский Lidl»
Фото:123rf.com

Сеть супермаркетов «Светофор» покоряет новые вершины

Красноярский ретейлер «Светофор» в 2020 году был признан самой быстрорастущей сетью супермаркетов, сообщает The Bell. Компании удалось не только захватить российский рынок, но и успешно выйти на зарубежный. В настоящее время сеть насчитывает более 3,2 тыс. магазинов по всему миру, включая Германию, Польшу, Румынию, Литву, Латвию и Украину. В Европе дискаунтер работает под брендом Mere.

Отличительной особенностью магазинов «Светофор» являются очень низкие цены, за что некоторые называют дискаунтер «русским Lidl».

Летом 2021 года компания намерена открыть четыре магазина в Великобритании, сообщает газета Mirror. Они будут располагаться в английских городах Престон и Каслфорд, а также в валлийских городах Калдикот и Молд. В каждом магазине будет около 1,2 тыс. наименований товаров и всего восемь сотрудников. Помимо свежих продуктов, в супермаркетах Mere будет представлен широкий ассортимент охлажденной и замороженной продукции.

«Мы займем свою нишу на рынке. У нас нет конкурентов», – уверенно заявил в интервью журналу The Grocer Павел Антонов, руководитель отдела закупок Mere.

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