Никола Стерджен: «Референдум о независимости – это вопрос времени»

Первый министр поговорила об этом с Борисом Джонсоном

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила, что референдум о независимости страны – это «лишь вопрос времени», сообщает Sky News. Ее партии не удалось получить большинство на выборах в местный парламент, но объединившись с партией «зеленых» им хватит голосов для продвижения второго референдума.

9 мая первый министр поговорила по телефону о результатах выборов с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Пресс-секретарь Стерджен сообщил, что оба собеседника прежде всего сосредоточатся на борьбе с COVID-19, а после окончания пандемии первый министр вновь поднимет вопрос об отделении Шотландии.

На Даунинг-стрит отказались комментировать этот вопрос. В официальном сообщении говорится лишь о том, что Борис Джонсон поздравил Николу Стерджен с хорошими результатами на выборах, пригласив ее и глав Уэльса и Северной Ирландии на саммит по проблемам пандемии.

В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Считалось, что референдум будет единственным в своем роде, однако в ШНП считают, что ситуация кардинально изменилась из-за «Брекзита» и требует повторного рассмотрения.