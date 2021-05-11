﻿﻿﻿﻿﻿

Балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – один из самых захватывающих по яркости и глубине эмоциональных переживаний мировых балетов. Это история двух молодых женщин, Одетты и Одиллии, невероятно похожих друг на друга. Их легко перепутать, но на внешнем сходстве все и заканчивается. А дальше зритель погружается в эмоциональные переживания главных героинь, которые проживают на сцене весь спектр человеческих страстей от надежды и отчаяния, до меланхолии и экстаза.

После прошлогодних аншлаговых выступлений Русский государственный балет и оперный театр вернулся со своим ежегодным гастрольным туром по Великобритании. В этом году он привозит Марийский государственный театр балета из средней полосы России.

Организаторы – Fairfield Halls

КОГДА: 25 ноября в 21:30

ГДЕ: Fairfield Halls, Park Lane, CR9 1DG Croydon, UK

БИЛЕТЫ: fairfield.co.uk/whats-on/swan-lake

profile-sample2
Опера «Жизнь и смерть Александра Литвиненко»
11-05-2021
profile-sample2
Елизавета II выступила с тронной речью
11-05-2021
profile-sample2
Балет «Лебединое озеро»
11-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.