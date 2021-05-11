Балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – один из самых захватывающих по яркости и глубине эмоциональных переживаний мировых балетов. Это история двух молодых женщин, Одетты и Одиллии, невероятно похожих друг на друга. Их легко перепутать, но на внешнем сходстве все и заканчивается. А дальше зритель погружается в эмоциональные переживания главных героинь, которые проживают на сцене весь спектр человеческих страстей от надежды и отчаяния, до меланхолии и экстаза.

После прошлогодних аншлаговых выступлений Русский государственный балет и оперный театр вернулся со своим ежегодным гастрольным туром по Великобритании. В этом году он привозит Марийский государственный театр балета из средней полосы России.

Организаторы – Fairfield Halls

КОГДА: 25 ноября в 21:30

ГДЕ: Fairfield Halls, Park Lane, CR9 1DG Croydon, UK

БИЛЕТЫ: fairfield.co.uk/whats-on/swan-lake