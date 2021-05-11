Премьера благотворительного спектакля с Михаилом Барышниковым

Вырученные средства пойдут на поддержку фонда Gift of Life

27 мая в 18:00 по Гринвичу бостонский театр Arlekin Players проведет европейскую премьеру виртуального спектакля chekhovOS /an experimental game/. Интерактивное онлайн-представление на английском языке с Джессикой Хект в главной роли и при участии Михаила Барышникова в роли Антона Чехова состоится на платформе ZeroGravity.ART в партнерстве с .ART.

Игровой спектакль по мотивам Чеховского «Вишневого сада», разработанный режиссером и основателем театра Arlekin Players Игорем Голяком, пройдет в Zoom-эфире по всему миру. А два показа станут благотворительными и поддержат сестринские организации российского фонда «Подари жизнь», сооснованного Чулпан Хаматовой: Gift of Life в Великобритании и Podari.Life в США.

Интерактивный онлайн-спектакль погружает зрителя в воображаемую операционную систему на компьютере Чехова и раскрывает мир, в котором его герои живут в поисках счастья. «После пандемии формат театра должен быть переосмыслен. Этот эксперимент помогает нам в поиске ответа на вопрос, как человечество может взаимодействовать в виртуальном мире, по-прежнему сохраняя оффлайн-общение. Это новый вид театра», – поясняет Игорь Голяк.

Спектакль полностью интерактивный, зритель в течение всего перформанса находится в диалоге с труппой и может с помощью своего мобильного устройства взаимодействовать с актерами.

Для начинающих театралов это станет прекрасным опытом знакомства с виртуальным театром. И для всей публики, независимо от ее театрального опыта, этот спектакль станет увлекательным экспериментом и способом вместе с актерами переосмыслить изменения внешнего мира во время пандемии и исследовать связи между людьми, отношения к новым нормам, человеческие утраты и стремление к счастью.

Зарегистрироваться на европейскую премьеру уникального представления в поддержку Gift of Life можно уже сегодня за рекомендованное пожертвование £20. Все зрители, сделавшие пожертвование от £50 или более, автоматически станут участниками лотереи, в которой будет разыгран уникальный подарок от организаторов: победитель получит издание «Вишневого сада» c именным автографом от Михаила Барышникова.

Все средства, собранные на благотворительном показе, будут направлены на программы фонда Gift of Life, который уже десять лет помогает детям в российских клиниках бороться с раком.