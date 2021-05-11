Ее Величество изложила программу правительства на текущий год

11 мая Елизавета II выступила с тронной речью на открытии новой сессии парламента, сообщает The Guardian. Это было ее первое появление на официальном мероприятии после смерти герцога Эдинбургского Филиппа.

Ее Величество перечислила 26 законопроектов, которые правительство намерено принять в ближайшее время. Королева подчеркнула, что главными приоритетами являются создание новых рабочих мест и помощь бизнесу. Правительство также выделит деньги на строительство скоростной железной дороги HS2, расширение зоны покрытия 5G и открытие восьми зон свободной торговли.

Помимо этого, Борис Джонсон включил в свою программу борьбу с ожирением нации. Один из законопроектов включает в себя запрет на рекламу junk food (еды с повышенным содержанием сахара, жира и соли) до 21:00 по общественному телевидению.

Новый законопроект об обучении поможет гражданам получить образование на любом жизненном этапе. Законопроект о свободе слова в университетах позволит ораторам и лекторам подать иск в случае, если учебное заведение перестанет приглашать их на выступления.

Для голосования на всеобщих выборах теперь потребуется удостоверение личности с фотографией (photo ID). Ожидается, что оппозиция проголосует против принятия данного законопроекта, так как он ущемляет наиболее уязвимые группы населения.

Еще один законопроект, который уже вызвал шквал критики со стороны населения, расширяет полномочия полиции, позволяя им разгонять демонстрации и протестные марши.