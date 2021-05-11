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«Евростар» увеличит число рейсов из Лондона в Париж

«Евростар» увеличит число рейсов из Лондона в Париж
Фото:123rf.com

Новое расписание начнет действовать с 27 мая

Из-за пандемии и коронавирусных ограничений компания Eurostar была вынуждена сократить число рейсов из Лондона в Париж с 12 до одного в день. Однако с 27 мая из британской столицы начнут уходить по два поезда ежедневно, сообщает Business Traveller. Новое расписание уже доступно:

Лондон-Париж. Время отправления – 07:55, время прибытия 11:17;

Лондон-Париж. Время отправления 16:22, время прибытия 19:47;

Париж-Лондон. Время отправления – 09:03, время прибытия 10:39;

Париж-Лондон. Время отправления – 17:03, время прибытия 18:32.

Компания пока не планирует увеличивать число рейсов по маршруту Лондон-Амстердам. Единственный поезд в день проходит через Роттердам и прибывает на Центральный вокзал Амстердама (Аmsterdam Centraal).

Представители Eurostar не распространяются о финансовом положении компании. Ранее они обращались за материальной поддержкой к британскому и французскому правительствам, чтобы пережить вынужденный простой. В апреле 2021 года ходили слухи о слиянии компании с международным оператором скоростных поездов Thalys.

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