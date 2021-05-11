Граждане ЕС рискуют остаться без статуса settled

Министерство внутренних дел не успевает обрабатывать заявки

5,3 млн граждан стран, входящих в состав Европейского союза, подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита», пишет The Guardian. Только 4,98 млн из них успешно его получили, а еще 320 тыс. ожидают вердикта ведомства.

До окончания дедлайна остается 50 дней, но министерство внутренних дел Великобритании не успевает обрабатывать заявки. Это значит, что после 30 июня десятки тысяч людей могут остаться без документов, подтверждающих их право на пребывание в Великобритании. «Они не будут считаться законными резидентами страны, а значит, будут вынуждены платить за лечение», – заявил Майке Бон, один из основателей движения по защите граждан ЕС в Британии The3million.

Министр по делам иммиграции Кевин Фостер призвал всех, кто еще не подал заявку, сделать это в кратчайшие сроки. Он пообещал, что подавшие заявление граждане ЕС сохранят свои права, даже если не успеют получить документы от министерства внутренних дел до дедлайна.

Однако участники движения The3million настроены не так оптимистично. Многие работодатели и домовладельцы могут перестраховаться и расторгнуть любые контракты с иностранными гражданами, если у тех не будет статуса settled. У них могут закрыть все счета, отобрать водительские права и отозвать детские пособия.