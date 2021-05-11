Опера «Жизнь и смерть Александра Литвиненко»

История одного из самых неоднозначных событий – отравление бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне, которое успело обрасти множеством слухов и домыслов, – воплотили в двухактной опере. Произведение композитора Энтони Болтона с либретто Кита Хескет-Харви было создано с согласия вдовы убитого. В постановке рассказывается как о любви, так и о политических интригах. Повествование начинается с первой встречи будущих супругов Саши и Марины, затем их свадьба, приятные житейские холопы, рождение сына и завершается все трагическим периодом, с опасностями, бегством семьи с родины и смертью главного героя. Русское происхождение жертвы подчеркнуто музыкой Чайковского и Шостаковича в исполнении оркестра Английской национальной оперы. Партию Литвиненко исполняет Адриан Двайер.

КОГДА: премьера 15 июля

ГДЕ: Grange Park Opera, West Horsley Place, West Horsley, Leatherhead, KT24 6AW

БИЛЕТЫ: £40-220 (culturewhisper.com/r/opera/the_life_and_death_of_alexander_litvinenko_grange_park_opera_surrey_anthony_bolton_review/15218)