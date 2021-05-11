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Стрельба в Казани. Главное

Стрельба в Казани. Главное
Фото:flickr.com/chuvash

12 мая в Татарстане объявлено днем траура

11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли 8 человек (семь учеников и одна учительница), еще 32 человека пострадали, сообщает ТАСС. По данным министерства просвещения, пострадавших отвезли в больницы и оказывают им необходимую помощь. На тот момент в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Издание «Лента» сообщает, что стрельбу в школе устроил один из бывших учеников, 19-летний Ильназ Галявиев. 28 апреля он получил лицензию на оружие. Молодой человек учился на четвертом курсе колледжа ТИСБИ, но в этом году его отчислили из-за задолженности: он с января не посещал занятия и прекратил поддерживать связь с куратором группы. В колледже отмечают, что Галявиев был тихим и спокойным студентом.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали предполагаемого пособника Галявиева, 41-летнего Рамиля. Однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эти сведения. По информации ведомства, Галявиев действовал один.

Президент России Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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