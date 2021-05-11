Выставка «Транссибирская магистраль: самая длинная железная дорога в мире»

Один из наиболее амбициозных проектов ХХ века – Транссибирская магистраль была построена в 1916 году. 25 лет инженеры- новаторы, строители и простые рабочие создавали этот уникальный железнодорожный маршрут протяженностью в 5 772 мили. Причем пассажиры, купившие билеты на поезда, следовавшие по Транссибу, не только стильно и с комфортом путешествовали через континент, любуясь головокружительными видами из окон, но и пересекали за время поездки сразу семь часовых поясов.

Посетители соприкоснутся с историей легендарных железнодорожных путешествий, увидят модели вагонов «Транссибирского экспресса», а также документы из архивов, музеев и библиотек России и Великобритании.

КОГДА: 24 июня 2021 – 9 января 2022

ГДЕ: Национальный железнодорожный музей, Leeman Road, York YO26 4XJ

БИЛЕТЫ: вход свободный