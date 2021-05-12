Британский сад как книга: учимся читать на примерах

В Британии немало парков, и многие из нас любят проводить выходные, гуляя по садовым дорожкам. Сочная зелень хороша сама по себе, но поход в парк становится интереснее, если понимаешь его структуру, историю и идею — словом, скрытую суть. На самом деле это не так сложно.

Исторически в Британии не было традиции проводить время с гостями на свежем воздухе — она родилась только в XVII столетии. До этого времени сады, даже в больших усадьбах, предназначались исключительно для нужд семьи и прислуги. Поэтому в парках не было прогулочных дорожек и клумб, но зато были грядки с овощами, фруктовые деревья, лекарственный огород с лечебными травами и внутренний сад.

Аптекарский огород (herbal, medicinal garden)

Лекарственные растения в Англии сажают издревле. Несколько самых простых из них, таких как шалфей, можно было найти почти на любом огороде. Сейчас herbal garden – сад со съедобными душистыми травами вроде тимьяна и розмарина, но это дань современности. В старину здесь выращивали все используемые лекарственные растения, в том числе по-настоящему опасные, например опиумный мак, который в Средние века применяли для обезболивания. Ядовитые растения в поместьях обычно сажали отдельно от всего остального и всегда отделяли один вид от другого, не смешивая, чтобы случайно не сорвать что-нибудь не то. Часто аптекарский огород огораживали высокой стеной с единственной крепкой дверью – и чтобы внутри было потеплее, и чтобы запереть можно было.

Лекарственный сад часто бывает частью парков, заложенных до XIX столетия, – особенно хороши те, что уцелели со времен Средневековья. The English Heritage заботливо сохраняет их, поэтому в усадьбах со статусом национального достояния они до сих пор встречаются. В Лондоне можно побывать в Chelsea Physic Garden – этот сад лекарственных растений был создан несколько веков назад Лондонской гильдией аптекарей.

Огороженный сад (walled garden)

Название отлично отражает суть: это часть сада (обычно прямоугольной формы), огороженная со всех сторон высоченной каменной стеной. Попасть внутрь можно только через единственную дверь – маленькую, но прочную. Обычно растения тут сажали вдоль стен, оставляя середину участка свободной, и выбирали либо декоративные, из числа самых нежных, либо душистые – для ароматизации воздуха, чтобы хозяевам приятнее отдыхалось. Сад часто дополняли аркадами и опорами с крупными вьюнками (для создания тени), среди которых традиционно преобладали вьющиеся розы.

Располагали огороженный сад в центре парка – самой безопасной его части. Сад служил для досуга семьи: сюда хозяева усадьбы выводили гулять детей, а хозяйка дома и ее подросшие дочки выбирались дышать свежим воздухом. Стена нужна была из трех соображений: чтобы внутри было теплее, чтобы обеспечить безопасности детей и чтобы женщины и девушки могли отдыхать спокойно, не боясь, что за ними наблюдают чьи-нибудь нескромные глаза (во времена, когда устраивали огороженные сады, это было важно).

Такими потайными уголками могут похвастаться многие старинные замки, а в Лондоне огороженный сад есть, например, при дворце Fulham Palace – он здесь не очень старый, но так тщательно сделан, что оторваться невозможно.

Огород (kitchen garden)

Грядки с овощами, фруктовые деревья, ягоды – поместья издревле жили полностью своим хозяйством. Огороды в них были всегда, и довольно большие, ведь еды с них должно было хватать на весь год для всех обитателей мэнора – дело обстояло именно так вплоть до XX столетия. Кухонный сад разбивали отдельно от декоративного и часто тоже ограждали стеной, но стены обычно были пониже, лишь бы олени не забредали. Сажали здесь морковь, горох, бобы, капусту, турнепс, репу, свеклу, шпинат, порей и прочие простые овощи, а вдоль стен фруктовые деревья – из числа тех, что более чувствительны к холоду. Все это дополняли съедобные травы вроде шалфея, розмарина, тимьяна, щавеля, лука и чеснока. Также часто выращивали ягоды: малину, смородину и крыжовник. Яркий пример – The Royal Kitchen Garden при дворце Hampton Court.

The Royal Kitchen Garden | In the Royal Kitchen Garden For 1… | Flickr

Монастырские сады (monastic gardens)

Монастырские сады состояли из двух частей: кухонного сада и лекарственного, где выращивали лечебные травы для собственных нужд и для оказания помощи нуждающимся. Остатки монастырских садов сохранились при многих старых церквях – маленький кусочек уцелел даже при Вестминстерском аббатстве. Особая структура – так называемые сеmetery gardens: между могилами умерших братьев-монахов росли ягодные кусты и фруктовые деревья, плоды с которых шли на монастырский стол. Идея такого совмещения должна была напоминать монахам о бренности существования.

Также именно в монастырях в Англии встречается чаще всего Mary Garden – «cад Марии». Это маленький огороженный пятачок земли вокруг статуи Богородицы, на котором заботливо высажены цветы, связанные с Девой Марией. В Британии известно около тридцати растений, ассоциирующихся с Богородицей – часть из них упоминается в Библии, часть – элемент фольклора.

В окрестностях Лондона есть сад, где все вышеперечисленные особенности монастырского сада сохранились одновременно, – Waltham Abbey Gardens на месте остатков древнего монастыря.

Французский формальный сад (the French formal garden)

В Италии и Испании внутренний сад был при каждой богатой вилле, причем строился он по определенному принципу и представлял собой огороженный стенами внутренний двор прямоугольной формы с симметричными галереями, часто с водоемом в центре. Эта традиция диктовалась климатом и в северных районах Европы не прижилась, но на ее основе родился так называемый формальный сад, идею которого окончательно сформулировал Андре Ленотр, придворный садовник короля Франции Людовика XIV.

Свою идею Ленотр воплотил в жизнь, оформив таким образом знаменитые сады Версаля. Если в итальянских садах суровость симметрии сглаживалась буйством растений, то французский вариант – равновесие, доведенное до идеала: геометрически правильные формы, абсолютная симметрия всех частей и сотни одинаковых растений, подстриженных в одинаковые же шары, кубы и конусы. По задумке Ленотра, это должно было отражать торжество порядка над хаосом и человека над природой.

На конец XVII века «король-солнце» был законодателем европейской моды, так что новый парковый стиль быстро приобрел популярность и распространился под названием The French formal garden, а вместе с этим стала модной и традиция парковых увеселений. Английская аристократия в ту пору изо всех сил тянулась за французской, и скоро симметричные парки появились и при королевских дворцах, и при самых богатых усадьбах. Наличие такого парка при усадьбе означает, что когда-то ее владелец был очень богат и старался следовать за модой, ведь сад был показателем статуса. Пример – французский сад при Кимптон-хаусе (Хэмпшир).

Английский ландшафтный сад (the English landscape garden)

Со временем британцам наскучила разлинованность и искусственность, и в XVIII столетии в стране родился новый стиль, получивший название the English landscape garden. Его идея – идеализированная природа, а суть – минимум вмешательства в эту самую природу. Если вы видите парк с холмами, рощами, перелесками и живописными одиночными деревьями, это и есть английский ландшафтный сад.

В отличие от формального сада, всегда обладающего четкой структурой, симметрией и правильной формой, ландшафтный парк строится исключительно по принципам эстетики и выразительности пейзажей. Симметрия в нем редкость, цветы буйствуют, а формовки ровно столько, сколько надо, чтобы избежать запущенности. Придумал этот стиль удивительный человек – Ланселот Браун, по прозвищу Capability. Он родился в глухой деревне в семье управляющего и горничной, а на пенсию ушел с должности королевского садовника. За свою жизнь он создал около двухсот уникальных садов, часть которых сохранилась, в том числе это сады при Blenheim Palace и Warwick Castle, парк при Hampton Court и сад Kew Gardens.

Подготовила Елена Чернявская