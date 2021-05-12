Для себя или для жильцов: различия при покупке недвижимости

Вложения в британскую недвижимость считаются одними из самых привлекательных и стабильных.

Что же нужно, чтобы купить недвижимость для сдачи в аренду и стать лендлордом?

Во-первых, у вас уже должна быть собственная недвижимость, в которой вы живете. Купить недвижимость для сдачи, не имея собственного жилья, вряд ли получится.

Во-вторых, нужно правильно выбрать недвижимость для покупки. Самое важное условие – она должна сама себя окупать. Это и объясняет разницу в подходе при вычислении суммы максимально возможного кредита и размера депозита и в требованиях к недвижимости, предназначенной для собственного проживания и для сдачи в аренду.

Депозит

При покупке недвижимости для проживания (Residential) минимальный депозит составляет 5%, а при покупке недвижимости для сдачи в аренду (Buy-to-let) – не менее 20–25%. Банки считают покупку недвижимости для сдачи в аренду более рискованной, чем покупку для собственного проживания, поэтому и размер депозита так сильно отличается.

Доходы

При покупке недвижимости для аренды банкам обычно достаточно, чтобы у заемщика был минимальный доход около £20–25 тыс. в год.

Оценка недвижимости

При покупке недвижимости Buy-to-let банк оценивает не только стоимость самой недвижимости, но и потенциальную стоимость аренды такого жилья. Сумма месячной арендной платы должна как минимум на 20–40% (ставка зависит от вашей ставки налогообложения) превышать ежемесячную плату по ипотечному кредиту, ведь вам придется платить налоги с полученной арендной платы. То есть если вы платите по ипотечному кредиту £1 000 в месяц, то сдаваться такая недвижимость должна минимум за £1 200. В противном случае банк попросит вас увеличить размер депозита.

Конечная сумма кредита (и, соответственно, депозита) будет зависеть также от размера платежей за аренду покупаемой недвижимости, расходов на ее содержание, стоимости страховки, сервисного сбора, налога на землю и т. п.

Ваш возраст

Что касается возраста заемщика и срока ипотечного кредита, то при покупке недвижимости для сдачи в аренду банки весьма лояльны. Некоторые банки и вовсе не ограничивают верхний возраст заемщика при покупке инвестиционной недвижимости.

Проценты

Стоимость ипотечного кредита, то есть проценты, которые вы будете платить за Buy-to-let, также зависят от размера депозита, но и при одинаковом депозите ставка будет выше, чем при покупке жилья для собственного проживания.

Количество недвижимости и общая сумма ипотечных кредитов

Большинство банков ограничивает количество недвижимости, зарегистрированной на одного человека, как по количеству объектов, так и по общей сумме ипотечного долга по такой недвижимости.

Нестандартные виды аренды

Если вы планируете сдавать покупаемую недвижимость покомнатно, то есть нескольким арендаторам, вам будет сложнее получить ипотечный кредит, так как к такой недвижимости применяются специальные требования. Дом должен быть приведен в соответствие с условиями HMO (House of Multiple Occupation) и иметь соответствующую лицензию. Если это лизгольд (leasehold), нужно будет сначала получить разрешение собственника здания (freeholder).

Сдача в краткосрочную аренду через Airbnb также может быть источником дохода для ипотечной недвижимости. Жизнь не стоит на месте, и некоторые банки готовы одолжить вам деньги на покупку недвижимости и для такого вида бизнеса.

Коммерческую недвижимость и недвижимость смешанного типа (магазин внизу и апартаменты сверху) вы также можете купить с помощью ипотеки. Самое главное – чтобы инвестиционная недвижимость приносила стабильный доход, которым можно было гасить платежи.