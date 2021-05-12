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Хитроу может перенаправить самолеты в другие аэропорты Европы

Хитроу может перенаправить самолеты в другие аэропорты Европы
Фото:123rf.com

Из-за коронавируса проверки на границе занимают несколько часов

Управление гражданской авиации (CAA) провело совещание, на котором собрались представители авиакомпаний, аэропортов и правительства. Оно было посвящено возобновлению международного туризма, сообщает The Telegraph.

В настоящее время из-за коронавирусных ограничений проверки на границе длятся в 15 раз дольше обычного, а пассажиры вынуждены проводить в очередях по шесть-семь часов. Руководство аэропорта Хитроу заявило, что больше не желает с этим мириться.

Если с 17 мая сотрудники пограничной службы перестанут справляться с потоком пассажиров, Хитроу грозится перенаправлять самолеты в иные аэропорты Великобритании или стран Европы.

Даже если пассажиры вернутся в Лондон, они будут ждать своей очереди на проверку в салоне самолета.

Аэропорт требует от министерства внутренних дел Великобритании расширить «зеленый список» стран, освободить от прохождения ПЦР-тестов полностью вакцинированных граждан и ввести систему «электронных ворот», которая позволит пассажирам проходить контроль без участия пограничника.

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