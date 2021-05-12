Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт, который привел к ракетным обстрелам и жертвам среди мирного населения, сообщает BBC. В начале мая в Иерусалиме начались беспорядки из-за выселения нескольких палестинских семей в районе Храмовой горы.

10 мая радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, потребовала от Израиля отвести полицию от Храмовой горы, но этого не было сделано. 11 мая члены группировки выпустили более 130 ракетных снарядов в сторону Тель-Авива. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила большую часть из них, однако некоторые достигли цели и начали взрываться в жилых районах.

Армия Израиля в ответ начала обстрел сектора Газа; 12 мая обстрелы продолжились. В ходе атаки погибли шесть мирных жителей Израиля. В Палестине заявляют, что жертвами израильских обстрелов стали 43 человека.

Сразу несколько европейских политиков, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призвали стороны к урегулированию конфликта. «Великобритания глубоко обеспокоена растущим насилием и жертвами среди гражданского населения. Мы призываем к безотлагательной деэскалации конфликта», – заявил премьер-министр.