«Король овощей»

Есть масса причин, почему люди становятся популярными в соцсетях. Сплошь и рядом модели, актеры, гуру фитнеса и коучи, которые демонстрируют свою закулисную жизнь. Но когда звездами соцсетей становятся простые пожилые люди, это вызывает и умиление, и уважение. Они не гонятся за славой и деньгами, а просто делятся своей мудростью и позитивным настроем. Сегодня речь именно о таком возрастном блогере родом из Англии.

Голова садовая

72-летний Джеральд Стратфорд – обыкновенный пенсионер из небольшой деревни Милтон-андер-Уичвуд в Оксфордшире. Всю жизнь он проработал рыбаком, а на пенсии решил заняться огородничеством и не думал, не гадал, что выращивание картошки приведет его на страницы глянцевых журналов.

Выращивание овощей всегда было неотъемлемой частью жизни Джеральда. Его отец был садовником, и в годы Второй мировой войны их собственный сад очень выручал их, так как продукты стоили дорого. Джеральд любил копаться в земле и с нетерпением ждал выхода на пенсию. Огородничество стало его страстью и лекарством, которое помогло – конечно, вместе с лечением – справиться с артритом и раком простаты.

Урожайный год

В 2019 году Джеральд попросил своего племянника Стивена настроить ему аккаунт в «Твиттере» для поиска единомышленников и обмена опытом. Больше года он выкладывал туда фотографии своих овощей, пока в 2020 году не разместил снимок нового урожая картофеля – после этого телефон просто стал разрываться от новых уведомлений. По словам Джеральда, он пищал без остановки. Когда изумленный пенсионер спросил племянника, что случилось, Стивен посмотрел на запись и обомлел: в течение 72 часов Джеральд набрал 70 тыс. лайков и 12 тыс. подписчиков. Картошка принесла ему удачу! Его спрашивали об урожае, делали комплименты его овощам и лучезарной улыбке. Ведь Джеральд всегда улыбается, это его правило – делать все с улыбкой и наслаждаться тем, что делаешь.

Пенсионер понял, что нравится людям. Немалую роль в его популярности сыграло то, что британцы в это время находились в локдауне и любые положительные эмоции ценились на вес золота. Джеральда прозвали «королем овощей». К апрелю 2021 года число его подписчиков превысило 280 тыс.

Гуччи до кучи

Успех Джеральда не мог остаться незамеченным – внимание на пенсионера обратило итальянское подразделение Gucci. Компания предложила дедушке принять участие в рекламном ролике новой коллекции одежды Off The Grid. При создании коллекции использовались переработанные, органические, устойчивые материалы и материалы из биологического сырья – так, в коллекцию входят одежда, сумки и аксессуары, сделанные из переработанных рыболовных сетей, старых ковров и обрезков ткани. По задумке дизайнеров, коллекция напоминает о важности защиты окружающей среды.

В конце марта этого года вышел рекламный ролик, где молодые модели, одетые в вещи из новой коллекции, помогают Джеральду поливать, рыхлить, собирать овощи, а он показывает им свой сад и рассказывает о своих ноу-хау.

Секреты огородничества

Возле грядок Джеральд проводит все свободное время. Его огород не частное угодье, а часть так называемого общинного хозяйства для выращивания овощей и фруктов (allotment), которая предоставляется за небольшую плату (в среднем £25 за 25 квадратных метров в год для местных жителей). Сажает пенсионер все огородные культуры без разбора, в том числе лук, репу, морковь и кольраби, но лучшим овощем всех времен и народов называет помидор.

Начинающим садоводам Джеральд советует никогда не опускать руки и не расстраиваться. «Не впадайте в отчаяние, – говорит он, – ведь именно тогда мы склонны делать ошибки. И этот принцип применим к жизни вообще». Если что-то пошло не по плану, стоит развернуться на 180 градусов и заняться чем-то совсем другим: раз не получилось с клубникой – сажайте кабачки. Он также рекомендует менять виды активности на огороде, к примеру чередуя прополку с поливом, и каждые двадцать минут заниматься чем-то новым, чтобы задействовать разные группы мышц.

Знай наших

В прошлом году еще один любитель природы принял участие в рекламной кампании Gucci. Всем известный российский телеведущий Николай Дроздов снялся в спецпроекте, посвященном капсульной коллекции, которую изготовили из переработанного нейлона (и даже попал вместе с женой на обложку журнала Tatler). В видеоролике Дроздов в оранжевом галстуке и кедах от итальянского бренда рассказывает о применении валерианы, календулы и других полезных растений в медицине. По словам известного ведущего, чтобы быть ближе к молодежи и рассказывать им о природе, он специально завел себе аккаунт в TikTok, и тот стремительно набирает подписчиков: их уже около полумиллиона.



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Что бы мы ни делали: выращивали овощи, рекламировали одежду или постили видео в соцсетях, главное – получать от этого удовольствие. Только с хорошим настроением можно добиться результатов, которые радуют и тебя, и окружающих!

Подготовила Оксана Кеш