Лондон стал лидером по числу ресторанов и баров в Европе

Москва при этом лидирует по абсолютному числу Макдоналдсов

Чем больше в городе кафе и ресторанов, тем привлекательнее он для людей. Аналитики сервиса Tranio провели исследование насыщенности европейских городов заведениями общепита.

Больше всего заведений приходится на жителей Вены: 518 кафе, баров и ресторанов на 100 тыс. человек. При этом столица Австрии оказалась одним из самых доступных городов среди исследуемых — средняя стоимость покупки квадратного метра жилой недвижимости составляет €4,9 тыс.

По абсолютному числу заведений питания лидирует Лондон: там насчитывается почти 21 тыс. кафе, ресторанов, баров, пабов, заведений фастфуда и фудкортов.

Также оказалось, что:

— Москва при этом лидирует по абсолютному числу Макдоналдсов — 186 штук, и обгоняет Лондон, где их 157;

— Будапешт обогнал Лондон по доле пабов в общем количестве заведений;

— по количеству заведений на 100 тысяч жителей Лондон занял 9е место.