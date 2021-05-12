Новый скандал «Мортал Комбата»

«Мортал Комбат» (Mortal Kombat), США, 2021, режиссер Саймон Маккуойд

В Великобритании сразу онлайн вышел блокбастер «Мортал Комбат» (то есть «Смертельная битва») по мотивам культовой компьютерной игры. «Kombat», кстати, пишется через «k» умышленно – на этот счет есть немало шуток, а фанаты игры на форумах вообще везде заменяют букву «c» на «k», хотя знаменитая «ошибка», как говорят, обязана своим существованием маркетинговому расчету: такое написание легче запатентовать как торговую марку, чтобы потом не было вопросов.

Как бы то ни было, «Мортал Комбат» в мировом прокате уже успел немало. Например, в России он вышел еще месяц назад и сразу возглавил национальный бокс-офис. В кинотеатрах США он стартовал слабо, зато на HBO MAX стал самым успешным релизом в недолгой, но очень интересной истории платформы. Вообще это фильм-скандал, и спорить о нем будут еще долго.

Скандал всегда был ключевым словом для франшизы «Мортал Комбат» и основой ее популярности. Еще в 1992 году, когда на игровых автоматах появился этот удивительный файтинг, в нем содержалось сразу несколько вызовов для публики. Во-первых, реализм: все бойцы были с помощью новейших технологий оцифрованы с живых людей, а не нарисованы, как у конкурентов. По тогдашним меркам это было почти ожившее кино, а персонажи напоминали то Ван Дамма, то Джеки Чана – сходство даже специально подчеркивали. Во-вторых, игра была очень жестокой: после ударов лилась кровь, герои разлетались на куски, падали с мостов, а один персонаж умел вырывать у врага сердце. Но самым важным было третье: в игре про сплошной мордобой был не просто цельный сюжет, но целая философия, и символ инь-ян там фигурировал не для красоты. Жители Земли отстаивали право свой планеты на существование в регулярном турнире, который зачем-то решили раз в поколение устраивать некие старшие боги. Не иначе как для того, чтобы позабавиться над жалкими людишками. Сейчас предстоит очередной турнир, и изворотливый маг Шан Цунг решил победить в нем любой ценой – в этот раз у него больше шансов, чем когда-либо. А дальше – выбор между добром и злом, помощь откуда не ждали, коварные уловки, попытки самопознания и, собственно, сражения один на один, где каждая победа героев увеличивает шансы Земли на выживание.

Нет ничего удивительного, что фильм, основанный на игре с таким богатым материалом, стал первой успешной попыткой экранизации видеоигр (все предыдущие попытки с треском проваливались). В 1995 году тридцатилетний англичанин Пол У. С. Андерсон, который только что открыл миру Джуда Лоу, дебютировавшего в малобюджетном фильме «Шопинг», выпустил фэнтези-блокбастер «Смертельная битва» – и тот немедленно стал культовым. Естественно, не без скандалов. Андерсон весьма вольно обошелся с первоисточником. Шан Цунг у него не столько озабочен мировым господством, сколько повернут на коллекционировании душ великих бойцов: их он пожирает с особым удовольствием. Бог грома Рэйден, блестяще сыгранный Кристофером Ламбертом, не участвует в турнире вовсе (в игре он ключевой персонаж) – хотя бы потому, что он здесь сильнее всех вместе взятых, что придает особый вес его саркастичным остротам по поводу нелепости регулярных чемпионатов. Кастинг, к слову, тоже был сильной стороной блокбастера.

Ключевой особенностью фильма стала прогрессивная электронная музыка Оливера Адамса и Мориса Энгелена, авторов саундтрека и к игре. А еще в картине прозвучали композиции Napalm Death, Orbital и других известных групп, так что музыка «Смертельной битвы» – это целый мир, пожалуй даже некая отдельная философия (позднее вышел диск «More Kombat» с произведениями в том же духе). Пол У. С. Андерсон нащупал свое идеальное сочетание при работе с материалом видеоигр и после «Смертельной битвы» сделал еще много в этом направлении, в частности киносерию «Обитель зла». А вот к тому, с чего начал, к сожалению, больше не возвращался. Сиквел 1997 года «Аннигиляция», снятый другим режиссером, провалился так, что казалось, будто для большого экрана этот бренд навсегда утрачен.

И вот 2021 год, снова «Мортал Комбат» от начинающего автора (австралиец Саймон Маккуойд) и снова скандал. Начнем с того, что самого турнира в фильме вообще не будет! Формально речь идет о приквеле, рассказывающем о том, как Шан Цунг решил победить в схватке еще до ее начала, уничтожив по одному ключевых земных бойцов. Понятно, что авторы на этом сильно сэкономили: можно было отснять линии персонажей по отдельности; в случае успеха картины можно подумать над тем, чтобы выдать нечто более дорогое и масштабное.

Главным героем фильма стал персонаж, которого ни в одной из десятков версий игры не было, – Коул Янг, боец ММА с несложившейся карьерой. Сюжет и эстетика, в пику фильму 1995 года, предельно близки к игре. То есть Андерсон снимал для всего человечества, а Маккуойд – прежде всего для фанатов, которые будут рукоплескать узнаваемым цитатам из компьютерного файтинга. От славного саундтрека осталась только пара намеков, в остальном же музыка фильма самая заурядная. Но самое забавное – мотивация персонажей, которые в основном заняты поиском своих аркан, то есть спецспособностей, помогавшим их прототипам в игре. Например, Лю Канг умеет метать огненные сгустки, а у Кунг Лао есть супершляпа с режущими краями. Серьезно воспринимать это, конечно, не получается, и для всего остального мира, где живут не только фанаты игры «Мортал Комбат», авторы встроили в фабулу фильма центральный конфликт – историю о мести. Здесь все сделано очень качественно, включая великолепный кастинг, стильные декорации, прекрасную хореографию и, что главное, актерскую игру, которой во всех остальных сценах фильма не наблюдается.

Речь о многовековой вражде двух кланов ниндзя. В прологе «Мортал Комбата» нам показывают, как еще в XVII веке владеющий магией льда воин Би-Хан (Джо Таслим) жестоко убивает семью ронина Ханзо и его самого. Ронина Ханзо играет звезда самурайского кино Хироюки Санада, который в свои шестьдесят даст в любом отношении фору всему остальному ансамблю фильма. Ханзо не умер насовсем: пылающий жаждой мести, он томился в аду до тех пор, пока события основного сюжета «Мортал Комбата» не позволили ему вырваться наружу и дать бой своему давнему врагу – теперь их будут звать Скорпионом и Саб-Зиро. Здесь тоже есть свой скандал, потому что после финального сражения Скорпиона и Саб-Зиро непонятно, смогут ли они оба появиться в следующем фильме про «Мортал Комбат» и участвовать в турнире. Нет сомнений лишь в том, что этот турнир, как и сиквел, обязательно состоятся – и тоже наверняка не без скандалов.

