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Royal Mail выпустит серию марок с портретами принца Филиппа

Royal Mail выпустит серию марок с портретами принца Филиппа
Фото:instagram.com/royalmailofficial

Супруг королевы Елизаветы ушел из жизни в апреле этого года

В апреле этого года в возрасте 99 лет ушел из жизни принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. В память о нем Royal Mail выпустит специальную серию почтовых марок, сообщает Sky News. 

Для этого были отобраны четыре портрета герцога Эдинбургского, сделанные в период с 1940-го по 1992 годы. На первой марке его можно увидеть в строгом костюме и галстуке; это один из самых ранних портретов герцога.

Фото: instagram.com/royalmailofficial

Второе фото было сделано во время парада учащихся Британского Королевского военно-морского колледжа в Дартмуре (Dartmouth Naval College). Принц Филипп наблюдал за выступлением своего сына Эндрю.

Фото: instagram.com/royalmailofficial

На третьей фотографии супруг королевы в котелке позирует для фотографов Королевского конного шоу в Виндзоре (Royal Windsor Horse Show).

Фото: instagram.com/royalmailofficial

Последний снимок был сделан фотографом Терри О’Нилом – герцога можно еще раз увидеть в военной форме.

Фото: instagram.com/royalmailofficial

Марки поступят в продажу с 24 июня. Их можно заказать на сайте Королевской почты

«Более семидесяти лет принц Филипп находился в центре событий. Его смерть – это важный момент в нашей истории, который мы хотели бы отметить этой серией марок», – заявил исполнительный директор Royal Mail Саймон Томпсон.

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