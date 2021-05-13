Самые интересные выставки мая

В Великобритании открываются музеи и картинные галереи

Крупные музеи и картинные галереи Великобритании оставались закрытыми даже после того, как возобновили работу магазины и пабы. Однако с 17 мая все наконец-то изменится, сообщает портал Time Out. Больше всего этой новости наверняка обрадовались лондонцы, ведь в британской столице стартует новый выставочный сезон. Рассказываем, что обязательно стоит посетить.

Michael Armitage: Paradise Edict

Королевская академия художество откроет свои двери для посетителей 18 мая. Среди самых интересных выставок этого сезона – работы художника кенийского происхождения Майкла Армитиджа, который живет между Лондоном и Найроби. Свои яркие психоделические картины он рисует не на обычном холсте, а на лубуго, материале из коры дерева.

Когда: 22 мая – 19 сентября 2021 года

Где: Royal Academy of Art

Билеты: £15. Приобрести их можно здесь.

The Ey Exhibition: The Making of Rodin

В галерее Тейт Модерн откроется огромная выставка, посвященная французскому скульптору Огюсту Родену, которого считают одним из создателей современной скульптуры. Его радикальный подход к лепке тел изменил правила игры в мире искусства.

Когда: 18 мая – 21 ноября 2021 года

Где: Tate Modern

Билеты: £18. Приобрести их можно здесь.

Conversations with God: Jan Matejko’s Copernicus

Культурные обозреватели часто недооценивают бесплатные выставки Национальной галереи, и совершенно зря. К примеру, в мае ценители искусства смогут полюбоваться на полотно «Коперник. Беседа с Богом» польского художника Яна Матейко.

Когда: 21 мая – 22 августа 2021 года

Где: National Gallery

Билеты: забронировать бесплатный билет можно по ссылке.

Matthew Barney: Redoubt

Это первая персональная выставка художника и режиссера Мэтью Барни в Великобритании более чем за десять лет! На ней будут представлены его скульптуры и гальванические медные пластины с изображением природы. Помимо этого, посетители смогут посмотреть полнометражный двухчасовой фильм о жизни диких волков.

Когда: 19 мая – 25 июля 2021 года

Где: Hayward Gallery

Билеты: доступны по ссылке.

Jean Dubuffet: Brutal Beauty

В галерее Барбикан будут выставлены работы Жана Дюбюффе, одного из самых провокационных художников послевоенного времени. «Искусство должно заставлять вас немного смеяться и немного бояться. Только бы не было скучно», – именно под таким девизом Дюбюффе создавал свои картины.

Когда: 17 мая – 22 августа 2021 года

Где: Barbican Art Gallery

Билеты: £18. Приобрести их можно здесь.

А если вам захочется чего-то более милого, можно подождать июля. девятого числа в Британской библиотеке откроется выставка, посвященная медвежонку Паддингтону! Билеты можно забронировать заранее по ссылке.