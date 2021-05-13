﻿﻿﻿﻿﻿

Англия перешла к новому этапу вакцинации

Англия перешла к новому этапу вакцинации
Фото:123rf.com

Записаться на прививку теперь могут люди 38-39 лет

С 13 мая жители Англии 38-39 лет могут записаться на вакцинацию на сайте NHS, сообщает BBC. В соответствии с новыми указаниями экспертов им по возможности будут предложены препараты компаний Pfizer или Moderna. Такое решение было принято после новостей о том, что риск появления тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca чуть выше обычного, хоть и остается крайне небольшим. 

Члены Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации населения (JCVI) порекомендовали беременным также прививаться вакцинами Pfizer или Moderna. Точной информации о влиянии вакцины AstraZeneca на организм находящихся в положении женщин пока нет, но специалисты обещают опубликовать данные в ближайшее время.

В Шотландии вакцины против COVID-19 пока что предлагают возрастной группе от 40 лет и старше. В некоторых районах Уэльса и Северной Ирландии в пункты вакцинации уже начали приглашать людей 30-39 лет.

Всего в Великобритании сделано более 53 млн прививок от коронавируса, а более 18 млн человек получили обе дозы, сообщает газета Mirror.

profile-sample2
Кка виядт тскет лдюи с дсиеисеклй и что с этим делать
13-05-2021
profile-sample2
Самые интересные выставки мая
13-05-2021
profile-sample2
Royal Mail выпустит серию марок с портретами принца Филиппа
13-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.