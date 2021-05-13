Англия перешла к новому этапу вакцинации

Записаться на прививку теперь могут люди 38-39 лет

С 13 мая жители Англии 38-39 лет могут записаться на вакцинацию на сайте NHS, сообщает BBC. В соответствии с новыми указаниями экспертов им по возможности будут предложены препараты компаний Pfizer или Moderna. Такое решение было принято после новостей о том, что риск появления тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca чуть выше обычного, хоть и остается крайне небольшим.

Члены Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации населения (JCVI) порекомендовали беременным также прививаться вакцинами Pfizer или Moderna. Точной информации о влиянии вакцины AstraZeneca на организм находящихся в положении женщин пока нет, но специалисты обещают опубликовать данные в ближайшее время.

В Шотландии вакцины против COVID-19 пока что предлагают возрастной группе от 40 лет и старше. В некоторых районах Уэльса и Северной Ирландии в пункты вакцинации уже начали приглашать людей 30-39 лет.

Всего в Великобритании сделано более 53 млн прививок от коронавируса, а более 18 млн человек получили обе дозы, сообщает газета Mirror.