На дополнительное обучение школьников потребуется £13,5 мрлд

Ученики начальных классов особенно сильно пострадали из-за перерыва в обучении

Британское правительство должно выделить не менее £13,5 млрд на организацию дополнительных занятий, чтобы помочь школьникам наверстать упущенный за время пандемии учебный материал. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра The Education Policy Institute (EPI), проанализировав успеваемость учеников, пишет BBC.

На осень 2020 года ученики начальных классов отставали от школьного плана по чтению на два месяца, а по математике – на три месяца. При этом еще до начала пандемии дети из менее обеспеченных семей учились хуже своих более богатых сверстников, и социальное неравенство только ухудшилось за этот период.

Эксперты применили специальную модель, позволяющую перевести потерянные часы в финансовые убытки, и выяснили, что 8 млн английских школьников суммарно потеряют потеряют от £62 млрд до £420 млрд, которые могли бы заработать после окончания обучения.

И хотя правительство выделило £1,7 млрд на организацию летних школ и дополнительных занятий с отстающими учениками, этого не достаточно, говорят аналитики. Они советуют обратить особое внимание на поддержку начальных классов, поскольку в этом возрасте у детей закладываются ключевые навыки и умения, необходимые в будущем.