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Amazon обещает создать 10 тыс. рабочих мест в Великобритании

Amazon обещает создать 10 тыс. рабочих мест в Великобритании
Фото:123rf.com

Компания заработала $8,1 млрд за три месяца благодаря спросу на онлайн-покупки

Компания Amazon собирается создать до 10 тыс. рабочих мест в Великобритании, сообщает газета Mirror. В течение года в городах Хинкли, Дартфорд, Гейтсхед и Суиндон откроются четыре центра обработки заказов.

Компании нужны самые разные сотрудники: упаковщики, инженеры, HR-специалисты, IT-специалисты, финансовые аналитики и специалисты по безопасности. В отделениях Amazon, находящихся в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Кембридже, планируется расширение штата.

Таким образом, к концу года более 55 тыс. жителей Великобритании будут работать в Amazon.

«Это прекрасная новость показывает, насколько компания верит в британскую экономику», – заявил министр бизнеса Великобритании Квази Квартенг.

Гигант розничной интернет-торговли не собирается останавливаться исключительно на Соединенном Королевстве и создаст более 75 тыс. рабочих мест в США и Канаде. Все это стало возможным благодаря колоссальному спросу на онлайн-покупки. Только в первом квартале 2021 года прибыль Amazon достигла $8,1 млрд.

В рамках расширения штата по всему миру компания выделит $14 млн на обучение и развитие профессиональных компетенций новых сотрудников.

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