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Каждый десятый гражданин ЕС хочет уехать из Британии уже этим летом

Каждый десятый гражданин ЕС хочет уехать из Британии уже этим летом
Фото:123rf.com

Великобритания стала менее гостеприимной после «Брекзита»

Каждый десятый гражданин Европейского союза, проживающий в Великобритании, раздумывает о том, чтобы уехать оттуда после 30 июня, пишет The Guardian. Это крайняя дата, до которой они могут подать заявку на получение статуса settled. Согласно опросу независимого регулятора IMA, большинство опрошенных беспокоятся о жизни в стране после «Брекзита».

Основными причинами, по которым они раздумывают об отъезде, являются недоверие к правительству и ощущение, что Великобритания стала менее гостеприимной после выхода из Европейского союза. 30% респондентов опасаются, что их права и свободы будут ограничены.

В отчёте IMA  также говорится, что чаще всего об отъезде из Великобритании говорят граждане Германии, Испании и Франции. В большинстве случаев это мужчины в возрасте 45-74 лет, зарабатывающие более £50 тыс. в год. Остаться в стране хотят граждане Норвегии, Литвы и Португалии – в большинстве случаев это девушки от 16 до 24 лет с доходом менее £30 тыс. в год.

Ранее правительство отказалось выпускать специальные документы для подтверждения права на пребывание в стране. Вместо этого граждане ЕС получили код, который они должны предъявить работодателям, лендлордам и врачам. Каждый десятый сообщил, что уже сталкивался с дискриминацией из-за отсутствия документов.

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