Почему важно ухаживать за кожей головы?

Уход за кожей головы – тренд не новый. Очень важно хорошо ее очищать, ведь пыль и другие внешние загрязнения оседают на ней так же, как и на волосах. Толстый слой накопившихся ороговевших клеток может вызвать раздражение кожи, а также чрезмерное выпадение, сухость и ломкость волос. Обычные средства для ухода за волосами, какими хорошими они бы ни были, в такой ситуации, увы, бессильны, потому что в их состав не входят вещества, способные растворить ороговевший слой кожи. Для этого нужны специальные ингредиенты. Можно провести аналогию со средствами по уходу за кожей: гель для умывания не сможет очистить кожу так же эффективно, как скраб или пилинг. Тщательно очищенная кожа хорошо воспринимает последующие процедуры, салонные или домашние.

Здоровая и чистая кожа головы – залог красивых волос. По сути, единственная живая часть волос – это их корни: крошечные кровеносные сосуды у основания каждого фолликула питают волосы необходимыми веществами. Что еще более важно, корень волоса прорастает под кожей около двух недель, прежде чем появиться на ее поверхности. Все, что происходит с кожей головы, определяет качество и продолжительность жизненного цикла волос.

Бренд MONPURE выпустил ряд продуктов для ухода за волосами и кожи головы, которые предназначены для стимуляции роста здоровых волос путем создания оптимальной среды инкубации в коже головы (благодаря этому новые волосы не просто не выпадают, но и растут здоровыми). Точно так же, как здоровая, сияющая кожа – идеальный чистый холст для макияжа, кожа головы – это основа для роста и здоровья волос.

Каждый продукт был тщательно разработан дерматологом марки – доктором Сью-Энн Чан. За основу взяты преимущественно натуральные ингредиенты – MONPURE ( monpure .com ) не содержит сульфатов, силикона и парабенов. Высокотехнологичные комплексные экоформулы с хитовыми ингредиентами для ухода за кожей, такими как ретинол и молочная кислота, которые присутствуют во всей продукции MONPURE, действуют очень быстро. Приятный бонус – расслабляющий аромат средств, который превращает уход за волосами в спа-ритуал.

Основа: шампунь и кондиционер

Средства по уходу за кожей головы становятся все более востребованными из-за обилия силиконов в шампунях и кондиционерах, а также из-за увлечения сухими шампунями, такими удобными при быстром ритме жизни. Смыть эти ингредиенты не так просто, и постепенно они накапливаются на поверхности кожи, образуя слой. Он может привести к раздражению кожи головы – или, например, вы заметите, что волосы быстрее пачкаются, мыть их приходится все чаще. Это один из признаков, что кожу пора как следует очистить, устроить ей своеобразный детокс.

Специалисты обращают внимание на время нанесения и вспенивания шампуня: на это должно уходить не менее пяти минут – столько требуется, чтобы растворить и смыть загрязнения. В сочетании с массажем кожи головы такой ритуал быстро дает хорошие результаты.

Strengthening Silk Protein Shampoo, £36

Укрепляющий шампунь с протеинами шелка работает в противовес агрессивным средствам на основе силикона, повреждающим кожу головы. Он очищает волосы и кожу головы, не лишая их естественного жира и влаги. Пептиды веганского шелка создают дышащий слой как на коже головы, так и на волосах, защищая их от воздействия загрязнений, раздражителей и бактерий.

Хит-ингредиенты: шелковые пептиды, алоэ и кератин.

Strengthening Essence Conditioner, £36

Кондиционер-эссенция укрепляет и увлажняет не только волосы, но и кожу головы. Легкая формула глубоко увлажняет и питает все слои волоса. Сочетание веганских пептидов шелка, арганового масла и провитамина B5 делает волосы здоровыми и блестящими.

Хит-ингредиенты: шелковые пептиды, масло арганы, витамин B5.

Тяжелая артиллерия: скраб и маска

Эксфолиация должна быть очень деликатной, поэтому важно посмотреть состав используемого средства и проверить, прошло ли оно дерматологическую проверку.

Клетки кожи обновляются каждые десять дней, и для того, чтобы ухаживающие средства работали не только на уровне эпидермиса, нужно регулярно делать глубокое очищение, стимулирующее обновление рогового слоя кожи. Теплое время года отлично подходит для глубокого очищения кожи головы.

Помните, что маски лучше всего работают, если их наносить на влажные, а не мокрые волосы. Промокните их полотенцем по всей длине, перед тем как нанести маску.

Clarifying Scalp Scrub, £63

Очищающий скраб помогает восстановить баланс кожи головы. Благодаря своей кремообразной структуре средство, содержащее биоразлагаемые микрогранулы жожоба, отшелушивает омертвевшую кожу без образования микротрещин, которые могут стать причиной раздражения кожи и создать дополнительные проблемы.

Хит-ингредиенты: аргановое масло, масло ши и биоразлагаемые микрогранулы жожоба.

Nourish and Stimulate scalp mask, £63

Питательная и стимулирующая маска для кожи головы насыщает волосяные фолликулы и клетки кожи необходимыми витаминами и питательными веществами. Продукты, которые способствуют активации капиллярного кровообращения, улучшают рост волос и общее состояние кожи головы.

Хит-ингредиенты: веганские шелковые пептиды, алоэ и камелия.

Завершение ритуала: сыворотки

Follicle Boost Hair Density Serum, £96

Сыворотка для повышения плотности волос. Ретинол и молочная кислота ускоряют клеточный обмен, удаляют омертвевшие клетки кожи и загрязнения, препятствующие росту новых волос. Такая сыворотка нужна коже головы не меньше, чем сыворотка или крем – коже лица.

Средство наносится сразу после мытья волос и создает защитный слой от ультрафиолета и внешних загрязнений.

Хит-ингредиенты: экстракт тыквенных семечек и касторовое масло.

Hydrate and Soothe Scalp Serum, £96

Увлажняющая и успокаивающая сыворотка. Тусклые и ломкие волосы плохо растут, сухость кожи головы приводит к появлению перхоти? Средство прекрасно решает обе эти проблемы.

Хит-ингредиенты: гамамелис, провитамин B5 и аллантоин.