Правительство ускорит вакцинацию людей старше 50 лет в рамках борьбы с индийским штаммом COVID-19

Они получат вторую дозу вакцины на четыре недели раньше

14 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главный врач Англии Крис Уитти выступили на брифинге, посвященном индийскому варианту COVID-19. Он уже проник на территорию страны, сообщает Sky News.

С 5 по 12 мая от этой разновидности скончались четыре человека.

Премьер-министр заявил, что данный штамм распространяется быстрее обычного. Программа вакцинации в Великобритании идет хорошими темпами, но теперь ее обещают ускорить. Правительство планирует сократить интервал между первым и вторым уколами для людей старше 50 лет и хронических больных. Они получат вторую дозу препарата через 8, а не 12 недель после первой.

Все объявленные на этой неделе коронавирусные послабления вступят в силу с 17 мая, как и было запланировано.

Однако если новый штамм COVID-19 все-таки успеет распространиться по стране, то правительству, возможно, придется отсрочить начало последнего этапа выхода из карантина. Возможно, его сдвинут с 21 июня на более поздний срок.