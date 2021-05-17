В Лондоне прошла акция протеста из-за конфликта между Израилем и сектором Газа

Участники дошли до израильского посольства

В минувшие выходные в Лондоне состоялась акция протеста из-за конфликта между Израилем и сектором Газа, пишет BBC. Тысячи людей прошли маршем через центр столицы к израильскому посольству, требуя остановить ракетные обстрелы и выкрикивая лозунги в поддержку Палестины.

Палестинский посол в Великобритании Хусам Зумлот поблагодарил демонстрантов за участие в акции. На митинге также присутствовали бывший глава Лейбористской партии Джереми Корбин и бывший теневой министр внутренних дел Диана Эббот. Ранее в интервью BBC бывший посол Израиля в Великобритании Марк Регев высказался в защиту действий Израиля в секторе Газа.

Столичная полиция сообщила, что несколько демонстрантов бросали в офицеров бутылки и другие предметы. Тем не менее, лондонская акция прошла спокойнее, чем парижская. В столице Франции для разгона митинга пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Взаимные ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. С израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – порядка двухсот. В Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились бюро «Аль-Джазиры» и Associated Press. В Армии обороны Израиля заявили, что группировка ХАМАС использовала здание в военных целях.

