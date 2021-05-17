Представители каких профессий вынуждены арендовать жилье в Лондоне?

Чаще всего это официанты, уборщики и кухонный персонал

Исследование аналитического центра Autonomy показало, что большая часть представителей низкооплачиваемых профессий вынуждена арендовать жилье в Лондоне. При этом многие из них отдают до двух третей своей заработной платы, чтобы иметь крышу над головой, пишет The Evening Standard.

Эксперты проанализировали данные о количестве работников в разных отраслях за пять лет, чтобы найти взаимосвязь между родом занятий и арендой недвижимости. Представители следующих профессий снимают жилье в Лондоне чаще всего:

– официантки и официанты. 74% от общего числа занятых в отрасли арендуют недвижимость, при этом 73% из них – женщины;

– социальные работники и сиделки (69% арендуют, 84% из них – женщины);

– кухонный персонал и сотрудники кейтеринга (73% арендуют, 64% из них – женщины);

– уборщики и домработники (82% арендуют, 81% из них – женщины);

– строительные рабочие (76% арендуют, 98% из них – мужчины).

При этом уборщики, официанты и кухонный персонал в среднем получают чуть более £1600 в месяц, в то время как средняя стоимость аренды в Лондоне составляет £1586. Аналитики Autonomy призывают правительство повысить прожиточный минимум до более чем £10 в час для всех работников.