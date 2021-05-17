Работа более 55 часов в неделю может нанести серьезный урон здоровью

Переработки опасны для вашей жизни, предупреждают в ВОЗ

Регулярные переработки опасны для здоровья человека и могут привести к летальному исходу, пишет BBC со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, только в 2016 году 745 тыс. человек умерли из-за инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных большой продолжительностью рабочего времени.

Исследование, проведенное Международной организацией труда (ILO), показало, что 55-часовая рабочая неделя повышает риск развития инсульта на 35%, а сердечно-сосудистых заболеваний – на 17%.

Согласно исследованию, три четверти от общего числа умерших из-за высоких нагрузок на работе – это мужчины среднего и старшего возраста. При этом последствия переработок сказываются на здоровье человека не сразу – иногда заболевания появляются спустя десятки лет после напряженного труда.

Исследование было проведено до начала пандемии коронавируса. Специалисты ВОЗ утверждают, что переход на удаленную работу из-за карантина привел к увеличению длительности рабочего дня и грозит сказаться на здоровье сотрудников.

«Когда страны уходят на всеобщий карантин, число рабочих часов увеличивается в среднем примерно на 10%», – рассказал технический директор ВОЗ Франк Пега. Руководству компаний стоит учесть это при планировании дальнейшей работы, говорят специалисты.