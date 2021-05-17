Спектакль A Russian Doll

Два театра объединились, чтобы поставить новую пьесу Кота Госковича «Русская кукла». Произведение основано на реальных событиях. история молодой девушки из России по имени Маша, которая случайно оказалась втянутой в мир обмана и интриг. Героиня становится участницей кампаний по дезинформации, происходящих во время референдума в ЕС. Режиссером спектакля стал Николас Кент (премия BAFTA), творческие достижения которого уже получили высокую оценку как зрителей, так и профессионального сообщества.

КОГДА: 18 мая-13 июня в 19:00

ГДЕ: Barn Theatre, 3 Beeches Road, Cirencester

БИЛЕТЫ: barntheatre.org.uk/a-russian-doll