В пандемию британцы стали чаще курить

Особенно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет

За последние 40 лет уровень потребления табака в Великобритании существенно снизился, однако на фоне пандемии люди снова начали курить, сообщает The Telegraph. Согласно опросу аналитического агентства Future Health, которое основал бывший советник правительства по вопросам здравоохранения Ричард Слоггетт, к марту 2021 года доля курильщиков в стране выросла с 14,8% до 15% (это 7 млн человек).

Наибольший рост наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые в финансовом плане больше всего пострадали от пандемии.

31,8% из них заявили, что курили за последний год по сравнению с 24,3% опрошенных в 2019 году. Больше всего курят в таких городах, как Корби, Линкольн и Блэкпул, меньше всего – в районе Рибл Вэлли графства Ланкашир.

Аналитики Future Health прогнозируют, что к 2022 году число курильщиков вырастет на 600 тыс. человек, поскольку люди таким образом пытаются справиться со стрессом и напряжением. Это значит, что правительству не удастся достичь поставленной ранее цели – снизить долю курящего населения до 5%.