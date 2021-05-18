Только 25% британцев работали из дома за время пандемии

В основном это жители больших городов

Количество работающих удаленно британцев выросло вдвое в 2020 году, однако по-прежнему остается сравнительно небольшим, пишет The Guardian. Согласно опросу Национальной статистической службы (ONS), 25,9% работников какое-то время трудились из дома за время пандемии. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 12,4%.

Аналитики ONS добавляют, что цифры разнятся в зависимости от региона. Например, в Лондоне поработать из дома успели 46,4% сотрудников, а в сельских районах Шотландии и северных английских городах Бернли и Мидлсбро – менее 14%.

Еще одним немаловажным фактором является род деятельности. Чаще всего из дома работали сотрудники IT и финансового сектора, реже всего – работники сферы услуг и промышленного производства.

Люди старше 40 лет с большей вероятностью могли взять часть работы на дом, чем молодые люди в возрасте 20-24 лет. При этом соотношение числа мужчин и женщин, работавших удаленно за время пандемии, было примерно равным.

«Слишком рано говорить, приживется ли данная тенденция после выхода страны из карантина, – говорит аналитик ONS Крис Шайн. – Сейчас все больше работодателей задумываются о гибридном режиме работы, когда сотрудники проводят несколько дней в офисе, несколько – дома».