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Ухаживавшая за Борисом Джонсоном медсестра уволилась из NHS

Ухаживавшая за Борисом Джонсоном медсестра уволилась из NHS
Фото:123rf.com

Она возмущена повышением заработной платы всего на 1%

Медсестра, ухаживавшая за Борисом Джонсоном после его госпитализации с коронавирусной инфекцией, решила уволиться из NHS, пишет The Guardian. Дженни Макги разочарована отношением правительства к медперсоналу и возмущена повышением заработной платы всего на 1%.

«Мы не получаем ни уважения, ни зарплаты, которую заслуживаем, и мне это надоело», – заявила она каналу Channel 4, где 24 мая покажут документальный фильм о пандемии в Великобритании. Сам премьер-министр после выписки поблагодарил Дженни и медбрата Луису Питарму, отметив, что только благодаря их усилиям он остался жив.

Дженни считает, что правительство сделало недостаточно для предотвращения новых случаев заражения COVID-19. По ее словам, тяжелее всего врачам пришлось в конце прошлого года. «Пациентов было больше, чем в первую волну. Даже не знаю, как описать, через что нам пришлось пройти за это время. Мы были в отчаянии», – добавила женщина.

Согласно опросу Королевского колледжа медсестер (RCN), 36% медсестер хотят уйти из профессии. При этом 61% из них в качестве главной причины указывает небольшую заработную плату и несправедливое отношение к медперсоналу со стороны правительства.

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