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Пандемия коронавируса обойдется британскому правительству в £372 млрд

Пандемия коронавируса обойдется британскому правительству в £372 млрд
Фото:123rf.com

Половина этой суммы уйдет на поддержку бизнеса

Расходы британского правительства на борьбу с коронавирусом с начала года увеличились на £100 млрд и в конечном итоге составят £372 млрд, пишет The Guardian. По данным National Audit Office (NAO), таковы последствия зимнего карантина, призванного предотвратить новую волну пандемии COVID-19.

Почти половина этой суммы уйдет на программу по сохранению рабочих мест (Coronavirus Job Retention Scheme) и кредиты для поддержки бизнеса. Министр финансов Великобритании Риши Сунак планировал завершить  схему финансовой поддержки furlough осенью 2020 года, однако ее пришлось продлить сначала до апреля, а потом до конца сентября 2021 года.

£97 млрд будет в итоге потрачено на здравоохранение и социальную помощь, а именно – на вакцинацию и программу отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

На поддержку самозанятых, по предварительным прогнозам, уйдет £55 млрд, на поддержку местных органов власти и самих служб здравоохранения – около £65 млрд. £3,5 млрд министерство финансов выделило на иные вспомогательные расходы.

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