Мировая музыка от группы Strannik

Коллектив из Оксфорда появился в результате сотрудничества российской певицы Татьяны Соловьевой и британских фолк-музыкантов Джона Беннета и Джеки Джонсон. Мультиинструментальная певческая группа, специализируется на исполнении традиционных и современных песен, как русских, так и британских Также в репертуаре коллектива представлено музыкальное наследие других стран со всего мира.

КОГДА: 26 июня в 20:00 до 22:00

ГДЕ: Benslow Lane, Hitchin, SG4 9RB

БИЛЕТЫ: £0–25 (list.co.uk/event/1647039-strannik-world-music/119363-benslow-music-hitchin)