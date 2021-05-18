В Лондоне откроется прокат электросамокатов

Жители британской столицы смогут арендовать их с 7 июня

С 7 июня в Лондоне в тестовом режиме заработает прокат электросамокатов, сообщает The Evening Standard. Эксперимент развернется в пяти столичных районах – Илинге, Хаммерсмите и Фулэме, Кенсингтоне и Челси, а также в Сити.

На самокатах можно проехаться и по району Канэри Уорф, однако арендовать или оставить их в Тауэр-Хамлетс не получится. Отмечается, что в дальнейшем прокат могут открыть в Вестминстере, Саутварке и Ламбете.

Мэрия Лондона дала разрешение на прокат трем компаниям – Dott, Lime и Tier. Каждая из них будет требовать £1 за разблокировку самоката, после чего с пользователя будет взиматься плата в размере 15-20 пенсов за минуту.

В каждом боро будет доступно от 60 до 150 электросамокатов. Завершить поездку в произвольном месте нельзя: транспортное средство необходимо припарковать на специальной стоянке.

На самокатах разрешается ездить только по дорогам и выделенным полосам для велосипедистов. Пользователям рекомендуют надевать шлем, а перед первой поездкой им необходимо будет пройти онлайн-курс по безопасному вождению.

Максимальная разрешенная скорость передвижения по столице – 20 километров в час.

Поездки на частных электросамокатах в Великобритании по-прежнему остаются незаконными; нарушители получают штраф в £300 и шесть штрафных очков.