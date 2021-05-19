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Завалили!

Завалили!
фото123rf.com

Благотворительные магазины взывают о помощи

После локдауна пожертвования в благотворительные магазины потекли рекой. Многие перетрясли шкафы, навели порядок, отказались от ненужных вещей, набили мешки и с чувством исполненного долга понесли их в магазины. Казалось бы, как здорово и как всем хорошо! Но у медали, как обычно, оказалась и другая сторона. Магазины с нагрузкой не справляются – и мало того, что количество зашкаливает, качество зачастую не выдерживает никакой критики. Люди считают, что кому-то нужна сломанная техника, грязная и рваная одежда и обувь, битая посуда, приносят даже использованные памперсы! Одним словом, путают благотворительные магазины с помойкой.

Кто будет со всем этим разбираться? Как известно, в таких магазинах работают в основном добровольцы, и их совсем немного. Получается, что продается примерно 20%, 60% отправляется на переработку, 20% выбрасывается. Вот такая обстановка.

Ассоциация благотворительных магазинов обращается к публике и просит о помощи: «Как всегда, нам нужны товары приличного качества: чистая одежда, книги, предметы домашнего обихода… И мы всегда – и сегодня особенно – очень и очень благодарны вам за ваши пожертвования. В этом, в конце концов, смысл благотворительности. Но, пожалуйста, будьте благоразумны и постарайтесь:

не приносить потенциально непродаваемые предметы, ведь каждый более-менее представляет, будет ли его вещь интересна кому-то еще;

помнить, что магазины – это не свалка ненужных товаров;

не оставлять мешки под дверью магазинов: из них воруют вещи, предварительно открыв мешки и раскидав содержимое, а ночью вещи растаскивают животные. Сотрудники вынуждены начинать утро с уборки территории;

не забывать, что магазины обращаются к организациям по вывозу непригодных товаров, за что платят огромные деньги;

– уточнять информацию: перед походом в магазин лучше позвонить и поинтересоваться, принимает ли он пожертвования вообще, можно ли нести все подряд или, может быть, их интересует только что-то конкретное».

Вот один довольно показательный пример: магазин Hospiscare в Девоне ежегодно тратит около £32 тыс. на вывоз непроданных вещей, а ведь эти деньги могли бы пойти на благотворительность.

В последние годы этим магазинам совсем нелегко: появление Ebay и прочих онлайн-рынков сократило количество покупателей. Народ стал распродавать одежду, особенно дизайнерскую, онлайн, получая хоть и небольшую, но прибыль в свой карман. То же относится к предметам искусства, ювелирке и прочим редкостям. Не последнюю роль в сокращении пожертвований играет и возросшая грамотность населения – на ТВ множество передач о находках на барахолках и в благотворительных магазинах. Люди теперь, прежде чем отнести вещь в магазин, идут к эксперту. А вдруг? И действительно, случается, какая-нибудь штучка, десятилетиями провалявшаяся на чердаке, оказывается редкой антикварной находкой и в магазин не попадает.

123rf.com

Впрочем, и сами магазинчики перестраиваются и не сдаются: они тоже стали торговать онлайн, выставляя наиболее ценные предметы. Кроме того, организаторы Ebay предоставляют им льготные условия и обеспечивают доступ к их прилавкам миллионам пользователей со всего мира.

Однако все чаще раздаются призывы сократить количество магазинов – правительство слишком много теряет, освобождая их на 80% от  налога на бизнес. Трудно предсказать будущее, но пока чарити держатся. В небольшом пригороде Лондона, где я живу, на совсем не длинной главной улице их десять! И на взгляд непосвященного торговля идет неплохо. Самую большую прибыль делает British Heart’s Foundation. Наверное, потому, что они, кроме всего прочего, торгуют еще и мебелью, и те, кто не проникся лаконичным дизайном Ikea, предпочитают покупать старые столы, стулья и шкафы, сделанные из хорошего дерева и далекие от стандартов минимализма. Таких много!

123rf.com

Описать публику, которая посещает благотворительные магазины, невозможно одним словом. Сюда захаживают все: знаменитости выискивают детали и аксессуары к сценическому костюму, кто-то действительно подбирает дешевую, но добротную одежду, кто-то пополняет коллекцию сувениров, кто-то роется в кучах старых пластинок, а кто-то надеется найти – и, бывает, находит – настоящую антикварную вещь или редкую книгу. Здесь все равны: богач и бедняк, знаменитость и беженец.

Отмечу еще раз очень важную вещь: весь персонал (ну кроме региональных менеджеров) – добровольцы, которые не получают за свой труд ни копейки. Когда я порой начинаю сомневаться, брать или не брать какую-то вещицу, все же решение всегда «да». Душу греет мысль, что и я участвую в благотворительности. Вот какие слова услышала я недавно от одного из менеджеров: «Возможности у людей продать подержанные вещи были всегда. Тут вопрос мотивации: те, кто хочет на этом заработать, и те, кто хочет жертвовать безвозмездно, – разные люди». Правильные слова. Так что, друзья, давайте с душой отнесемся к призыву благотворительных магазинов, облегчим и продлим жизнь этим замечательным заведениям. Ведь совсем нетрудно выполнить их просьбы.

Надежда Кидд

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