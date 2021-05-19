Намасте, или Лучшие английские площадки для занятий йогой

С исчезновением многих ограничений дождались хороших новостей и любители йоги. Где же в Англии можно на открытом воздухе позаниматься древнейшей в мире гимнастикой?

Лондон

В музее

Где: Natural History Museum

Найдите свой дзен в Музее естественной истории. Тренировки проходят в сотрудничестве с экспертами East of Eden в Hintze Hall, прямо под скелетом синего кита. Занятия в окружении удивительных природных сокровищ природы гарантируют новые впечатления. Классы доступны для всех уровней физической подготовки. Расписание можно найти на сайте музея. Тренировки проходят с учетом правил безопасности COVID-19, применяется правило шести. Не забудьте взять с собой коврик для йоги.

В лесу

Где: Lesnes Abbey Lodge Yoga, Lesnes, Abbey, New Rd, London SE2 0AX

На 88 гектарах парка и древнего леса, в окружении разрушенного аббатства Lesnes Abbey Lodge, проходят занятия пилатесом, тай-чи и йогой. Традиционная хатха-йога включает пранаяму и медитацию в сочетании с современной философией. Тренировки подходят для всех уровней подготовленности, в том числе и для начинающих. Обратите внимание: занятия проходят только в сухую и теплую погоду. Расписание и стоимость уточните на сайте аббатства.

На воде

Где: Stoke Newington, London

Занятия сап-йогой проходят на водохранилище West Reservoir на севере Лондона. Для тренировок используются надувные доски. Перед началом тренировки проходит инструктаж: вам расскажут, как использовать доски, весла и другое оборудование. На первом занятии также проинструктируют, как грести на воде. Температура воды водохранилища колеблется от 12 до 26 градусов. Тренировки начинаются в мае 2021 года. За расписанием следите на сайте.

В облаках

Где: Sky Garden, London EC3M 8AF

До пандемии Sky Garden был одним из самых популярных мест для занятий йогой. Тренировки проходили на 36-м этаже небоскреба начиная с 6 утра. Панорамный вид на город и восход солнца над Лондоном, несомненно, стоят того, чтобы встать в 5 утра. Зарядиться энергией и прогнать сон с помощью йога-практики – трудно найти лучшее начала дня. Мы все с нетерпением ждем, когда тренировки возобновятся. Информация о датах открытия совсем скоро появится на сайте skygarden.london.

В парке

Где: FLEX Chelsea, 293 Fulham Rd, London SW10 9PZ

Бесплатные занятия йогой в парке Баттерси проходят каждую неделю. Для соблюдения правил безопасности обязательна предварительная запись. Детали на сайте организаторов – flexchelsea.com.

Где: Park Yoga

Бесплатные занятия йогой проводит на открытых площадках Великобритании некоммерческое объединение Park Yoga. Тренировки проходят в течение всего лета (с мая по сентябрь) по воскресеньям. Занятия подходят для людей любого возраста, независимо от способностей. Цель проекта состоит в том, чтобы привлечь к занятиям йогой и двигательной активности на свежем воздухе как можно больше жителей королевства.

В мае уже открыты следующие площадки для занятий:

– Борнмут (Bournemouth) – Slades Park, Central Gardens, Stour Valley,

– Девизес (Devizes) – Hillworth Park,

– Илфракомб (Ilfracombe) – Town Football Club,

– Майнхед (Minehead) – Irnham Road Recreation Ground,

– Рингвуд (Ringwood) – Moors Valley Country Park,

– Пул (Poole) – Upton Country Park,

– Суонидж (Swanage) – Durlston Country Park,

– Свиндон (Swindon) – Queens Park,

– Торки (Torquay) – Torre Abbey Meadows,

– Веймут (Weymouth) – Lodmoor Country Park,

– Йовиль (Yeovil) – Country Park,

– Нейлси (Nailsea) – Millennium Park.

Следите за обновлениями тут.

Кембриджшир

Wilderness Yoga by the Lakes

Где: South Lake Ski School, Great N Rd, Little Paxton, Saint Neots PE19 5YF

Всего в 55 минутах езды на поезде от Kings Cross до станции St Neots находится чудесное место Little Paxton – красивое открытое пространство, окруженное озерами, деревьями и дикой природой. Йога здесь проходит не только для взрослых, но и для детей. Тренировки с максимально возможным количеством участников (восемь человек) включают медитацию, арт-терапию, музыку и свободный стиль танца. Регистрация – на yogahub.co.uk.

Брайтон

Rockwater in Hove

Где: Western Esplanade, Hove BN3 4FA

В этом приморском городке весной и летом проходят занятия йогой на пляжах в районе Rockwater in Hove – это новый прибрежный район с нетронутой природой, потрясающим морским видом и пляжной террасой. Занятия проводятся по понедельникам и четвергам, в 6:45 или 8:00. Рассвет, тишина и покой, звуки волн – это самое прекрасное начало дня.

Yoga in the Sky

Где: British Airways i360

Занятия йогой на вращающемся модуле 162-метровой British Airways i360 с прекрасным видом на культовое место – старый пирс Брайтона – запомнятся на всю жизнь. Они создадут возвышенный настрой и снимут стресс. Тренировки начинаются с 6 июня и подходят для всех уровней подготовленности. Подробнее – britishairwaysi360.com.

Southbourne Beach

Занятия основаны на всемирно известной технике Вима Хофа, разработанной для пловцов в холодной воде. Упражнения включают в себя растяжку и работу с дыханием – это необходимо, чтобы увеличить потребление кислорода и помочь согреть тело перед плаванием и погружением. Вам понадобятся собственный коврик для йоги, полотенце и купальный костюм. Очки, гидрокостюм, ботинки, капюшон, шапка и перчатки не обязательны, но в холодные месяцы рекомендуется их использовать. Занятия проходят по понедельникам, средам и субботам с 11:00 до 11:45 (heaquatics.com). Не забудьте до начала занятия сообщить инструктору о проблемах с сердцем или дыханием, если он у вас есть.

Корнуолл

Carlyon Bay beach

Занятия проходят каждую субботу в 10 утра начиная с 1 мая. Вам понадобятся коврик и полотенце для занятий, в солнечную погоду – крем от загара и плед для шавасаны. Тренировки проходят с соблюдением правил дистанцирования и не проводятся в плохую погоду. Регистрация на сайте студии – elmyoga.co.uk.

Sandy Beach

Аштанга-виньяса-йога по четвергам (в 6:45) и субботам (в 8:00) – под ногами мягкий песок, в лицо веет свежий бриз, и коврик для йоги быстро превращается в оазис безмятежности, что так актуально после пандемийных тревог… Предварительная регистрация – на сайте maitriyogawithpip.com.

Подготовила Инга Коуру-Недашковская, Health Fitness Travel Guide (healthfittravel.com)

Больше информации об активном отдыхе – на странице в «Инстаграме» (@ingakouru).