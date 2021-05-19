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Окончательное решение о снятии ограничений будет принято 14 июня

Окончательное решение о снятии ограничений будет принято 14 июня
Фото:123rf.com

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок выступил на брифинге по коронавирусу

19 мая министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выступил на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом, пишет Sky News. Главной проблемой на данный момент является индийский штамм COVID-19: по последним данным, его выявили у почти 3 тыс. человек – это на 28% больше по сравнению с данными за 17 мая.

В Бедфорде, Бернли, Хаунслоу, Кирклисе, Лестере и Северном Тайнсайде проведут дополнительное тестирование и ускорят процесс вакцинации, сообщил министр. В Болтоне и Блэкберне на прошлой неделе провели более 75 тыс. тестов и сделали 26 тыс. прививок.

Более 70% взрослого населения Великобритании получили первую дозу вакцины.

Несмотря на новый штамм, число заражений и смертей остается на достаточно низком уровне, добавил Мэтт Хэнкок. Окончательное решение о снятии всех ограничений будет принято 14 июня, за неделю до предполагаемого окончания карантина.

В июне этого года Великобритания приступит к изучению эффективности третьей дозы препаратов против коронавируса. В испытаниях примут участие более 2,5 тыс. добровольцев, им сделают третью инъекцию. Первые результаты ожидаются в сентябре.

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