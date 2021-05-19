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Необычные музеи Лондона

Необычные музеи Лондона
фотоmuseumofbrands.com

Дефицит информации и новых впечатлений после карантина – отличный повод побывать в каком-нибудь интересном музее. Тем более что в мае они возвращаются к работе, и на многих локдаун сказался самым лучшим образом: заявлены и новые экспонаты, и новые выставки. Недостатка в музейных площадках в Лондоне нет, при этом кроме всем известных гигантов здесь можно найти море маленьких тематических музеев. Коллекции в них невелики, но зачастую выглядят очень ярко. Сегодня мы расскажем о семи неформатных лондонских экспозициях, каждая из которых на свой лад хороша и интересна.

Музей Генделя и Хендрикса (Handel&Hendrix in London)

Когда: со вторника по субботу с 11:00 до 18:00; с 21 мая

Где: 25 Brook Street, Mayfair, London W1K 4HB

Билеты: £10 (вход в обе квартиры)

handelhendrix.org

Музей Handel&Hendrix in London выглядит в глазах туриста странновато (дескать, где Гендель, а где Хендрикс), но мы-то знаем, что в Лондоне еще и не такие сочетания под одной крышей попадаются. Хотя исходно это был все же Музей Генделя. Великий композитор прожил на Брук-стрит очень долго, почти 36 лет. В интересный и ухоженный уголок истории этот дом 1723 года постройки превратился благодаря одному из самых известных и влиятельных музыковедов Британии Стэнли Сэди и его жене, создавшим для этого в 1950-х годах благотворительный фонд. Все детали интерьера и мебель тщательно отреставрировали, поврежденное заменили высококачественными репликами. Основная часть экспозиции  предметы, принадлежавшие Генделю, от личных вещей до нотных записей.

Джимми Хендрикс снимал квартиру в соседнем доме, 23, в 1968 году – в отличие от Генделя, он прожил тут меньше года. Но зато здесь проходили многие его интервью и были сделаны некоторые из самых знаменитых его фотографий. Квартиру использовали под офис, пока Фонд дома Генделя не выкупил ее и не нашел средства на реконструкцию. Сейчас тут восстановлен исходный интерьер, дополненный принадлежавшими музыканту вещами и его документами, а в появившейся рядом студии проходят посвященные Хендриксу маленькие рок-н-ролльные концерты. 

 

Почтовый музей (The Postal Museum)

Когда: ежедневно с 10:00 до 17:00; с 20 мая

Где: 15–20 Phoenix Place, London WC1X 0DA

Билеты: £17

postalmuseum.org

Если вам кажется, что музей почты – это не очень интересно, то вы ошибаетесь. История королевской почты The Royal Mail начинается с 1516 года, когда король Генрих VIII учредил первую «профильную» должность, под названием Master of the Posts, и с того времени почтовая служба повидала всякое. Собрание экспонатов здесь велико и вольно растекается в диапазоне от изображений гонцов времен короля Генриха до моделей современных роботов. Разбавляют его забавные и уникальные мелочи вроде первой в мире почтовой марки (знаменитой The Penny Black), первой в мире рождественской поздравительной открытки и документов расследования самого крупного ограбления почтового поезда. 

postalmuseum.org

Самое необычное в музее – тур Ride Mail Rail, который проходит в виде поездки по подземным почтовым туннелям на маленьком поезде. Поездка длится примерно пятнадцать минут, за это время вас провезут по подземным коммуникациям, проложенным для доставки и сортировки почты. Все они старше ста лет и с 1930-х годов практически не менялись. Многие слышали, что под Лондоном скрывается огромная система туннелей, но мало кто в них спускался. А вот Почтовый музей дает уникальную возможность там легально побывать – благо стоимость тура входит в цену билета в музей.

Музей Джона Соуна (Sir John Soane’s Museum)

Когда: со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00; с 19 мая

Где: 13 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP

Билеты: бесплатно

wikimedia.org

Архитектурные работы Джона Соуна достаточно знамениты сами по себе, и вовсе не удивительно, что его дом тоже превратился в музей. Более того, сам сэр Джон и сделал его музеем. Сначала он просто купил жилой дом для себя. Знаменитый архитектор был из породы просветителей и очень скоро начал приглашать к себе своих учеников, а также дополнительно разместил в доме множество учебных архитектурных образцов. Одновременно Соун занимался коллекционированием предметов искусства: картин, скульптуры, археологических редкостей. Самые примечательные находки он охотно выставлял на всеобщее обозрение, открывая для этого свой дом для всех желающих.

soane.org

В конце жизни Джон Соун завещал дом и коллекцию нации с условием, что Британия сделает здесь музей, и сейчас Sir John Soane’s Museum – один из самых причудливых и эклектичных домов Лондона. По условиям дарения, все сохранено в том же виде, что и при жизни Соуна. Поэтому пространство до краев наполнено архитектурными деталями и элементами – они установлены на потолках, полах и стенах в таком причудливом, головоломном порядке, что создается ощущение провала в некое третье измерение. Посреди архитектурного безумия тут и там размещаются исторические редкости, древнеегипетские и древнеримские, которые в этом антураже будто тоже обретают новые свойства.

www.flickr.com/photos/saramontoya

 

Музей обертки, упаковки и рекламы (Museum of Brands)

Когда: с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00, по воскресеньям с 11:00 до 17:00; с 21 мая

Где: 111–117 Lancaster Road, Notting Hill, London W11 1QT

Билеты: £9

museumofbrands.com

Museum of Brands посвящен на самом деле не только брендам. Его экспонаты – обертки, упаковки, рекламные постеры разных видов, а также игры и игрушки начиная с XIX столетия. Как и многие другие хорошие музеи, родился он из частной коллекции. Собрал ее человек по имени Роберт Опи (Robert Opie), который всю жизнь занимался исследованиями в области маркетинга и написал двадцать книг по истории брендов и упаковки.

www.flickr.com/photos/cyesuta

Сейчас основа выставки – так называемый The Time Tunnel. Двенадцать тысяч экспонатов расположены в хронологическом порядке, и, двигаясь по этому своеобразному временному туннелю, можно очень наглядно увидеть, как менялись упаковка и реклама вместе с обществом, в котором они существовали. Викторианские взгляды и феминизм, богема и ревущие двадцатые, смена монархов и всеобщее образование, Первая и Вторая мировые войны, появление автомобилей, аэропланов, радиовещания и телевидения, свингующие шестидесятые и движение хиппи, первый полет в космос и высадка на Луну – в этикетках, как в своеобразном зеркале, отразилось все. Коллекция не очень большая, но неожиданно интересная. 

 

Коллекция Уэллкома (Wellcome Collection)

Когда: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00; с 18 мая

Где: 183 Euston Rd, London NW1 2BE

Билеты: бесплатно

wellcomecollection.org

Основатель музея, американец Генри Уэллком, родился где-то в Висконсине в семье странствующего проповедника, а на покой ушел в статусе создателя огромной фармацевтической компании и очень крупного благотворителя. Он был увлеченным путешественником и не менее увлеченным исследователем. Плоды это принесло своеобразные. Среди прочего, Генри Уэллком создал благотворительный траст, который занимается медицинскими исследованиями, и собрал богатую личную коллекцию. Уэллкома очень интересовала связь между медициной, жизнью и искусством. В результате в одной экспозиции собрались предметы искусства, старинные медицинские и исследовательские инструменты и огромное количество книг, фотографий и ботанических рисунков. В придачу тут можно увидеть необычные предметы, такие как средневековые плошки для лекарств, сексуальные игрушки прошлых веков, разрозненные предметы с историей, например зубную щетку Наполеона. Этакая персональная кунсткамера. 

 

Музей дома (The Museum of the Home)

Когда: с понедельника по пятницу с 7:30 до 16:15; с 12 июня

Где: 136 Kingsland Road, Hoxton, London E2 8EA

Билеты: бесплатно

wikimedia.org

The Museum of the Home (или The Geffrye Museum, по названию здания) уникален уже тем, что занимает здание богадельни 1714 года постройки, которое с исторических времен очень мало изменилась. Богадельню построила гильдия скобянщиков на пожертвования мастера гильдии – купца Роберта Джеффри. Позднее тут разместилась одна из самых ярких коллекций в Лондоне – собрание домашних интерьеров.

Музей – это длинный ряд комнат, и каждая оформлена так, как обставляли жилье в то или иное время. Поэтому мы можем побывать в гостиной купца середины XVII века, спальне дворянина времен Джейн Остин, в викторианской курительной комнате, кабинете 1960-х годов и т. д. Комнаты отделаны по старинным технологиям и обставлены мебелью соответствующей эпохи. Часть мебели – дошедшие до наших дней оригиналы (все великолепного, редкостного уровня сохранности), а часть – реплики исторической музейной мебели, сделанные с большой точностью и аккуратностью.

Обстановка дополнена множеством сопутствующих предметов: вазами, картинами, подставками, книгами, наборами для вышивки, посудой – словом, всеми предметами повседневного использования, обычными для каждого социального слоя. Почти все эти мелочи оригинальные, и посмотреть, как именно они использовались, – отдельная радость. Музей обладает очень своеобразной атмосферой. Кажется, жильцы комнат только вышли из дома на прогулку. 

Музей игрушек Поллока (Pollock’s Toy Museum) 

Когда: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00; с 17 мая

Где: 1 Scala Street, London W1T 2HL

Билеты: £7

123rf.com

Музей Pollock’s Toy Museum родился из магазина игрушек, принадлежавшего когда-то мастеру Бенджамину Поллоку. Он делал игрушки (в основном кукольные театры) и сам продавал их в маленькой лавке. Сейчас музей состоит из двух частей: собственно музея и крошечного магазина игрушек. Собраны тут в основном изделия середины XIX века – куклы, мишки Тедди и т. д. Но самая интересная часть – кукольные театры. Их много, все разные, и все сделаны с такой тщательностью и такой выдумкой, что не восхититься просто невозможно. Отдельно стоит обратить внимание на кукол. Театральный занавес обладает своей магией, и на игрушечные театры она, видимо, тоже распространяется, потому что магазин выглядит как сказочный мир, провалившийся в дыру во времени. Ну а в магазине можно купить реплики некоторых экспонатов. 

Подготовила Елена Чернявская

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