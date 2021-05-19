В офис не заманишь

Многие из нас работают из дома уже больше года. То, что казалось временным решением на период пандемии коронавируса, стало новым образом жизни. Некоторым вакцинация позволила вернуться на рабочие места, но с ослаблением ограничений возник новый тренд: квалифицированные специалисты начали массово увольняться, чтобы не возвращаться к офисному режиму и дресс-коду. Один мой знакомый попробовал выторговать у начальства право и дальше работать удаленно, но безуспешно, и после этого уволился буквально в никуда.

Сколько еще людей готовы пойти на такие жертвы? Что о ситуации говорят работодатели? И как сформировать полноценную рабочую команду в новых условиях?

Свободу, свободу, мне дайте свободу!

Руководители больших корпораций, кажется, еще не до конца поняли, что после пандемии многое поменялось. Исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон в этом году решительно заявил, что только офисы смогут сделать из человека профессионала и что он не хочет, чтобы после пандемии его штат оставался на удаленной работе «без прямого контакта, без обучения и наставничества», пишет I News. Дэн Шавел, управляющий партнер консалтинговой компании Workplace Intelligence, выразил обеспокоенность тем, что молодые люди полностью переходят на удаленную работу. «Я думаю, что их навыки межличностного общения в опасности, – заявил он. – В бизнесе особенно важно уметь сотрудничать и взаимодействовать с людьми, чего невозможно достичь, работая удаленно».

Отчасти опасения работодателей по поводу пустующих офисов можно развеять. Согласно опросу Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD, Институт развития персонала), именно люди в возрасте от 20 до 30 лет больше всего хотят вернуться на работу. Впрочем, это еще не значит, что все они желают трудиться так, как раньше. Например, британцы готовы отказаться от повышений и премий, если им позволят работать по удобному графику из дома.

Еще один опрос, проведенный компанией Ezra, показал, что 35% офисных служащих предпочли бы работать из дома, даже если это существенно уменьшило бы их шансы на продвижение по карьерной лестнице. 28% респондентов готовы отказаться от предоставляемого компанией транспорта и оплаты больничных, если им позволят хотя бы часть недели проводить не в офисе. 22% опрошенных заявили, что могут отказаться от повышенной зарплаты и премий в пользу удаленной работы. 7% даже согласны на урезание текущего дохода, а 9% готовы поступиться отпускными. Всего в опросе Ezra приняли участие 1 976 человек. Что ни говори, а тенденция вырисовывается вполне себе понятная: люди уже не готовы просиживать целыми днями в офисе, надеясь на продвижение по службе, а хотят жить моментом!

Кроме того, удаленка помогает здорово сэкономить. Даже частичный переход на удаленную работу позволит жителям Соединенного Королевства сократить расходы на общественный транспорт (на 45%), ланч (на 21%), офисную одежду (на 20%). За месяц 65% работающего населения сэкономят до £100, 22% – до £200, а 8% – до £300. В общем, сплошная выгода!

В США отношения между работодателями и сотрудниками грозят обостриться до предела, пишет CNBC. Согласно недавнему опросу компании Prudential Financial, в котором приняли участие 2 тыс. американцев, каждый третий сотрудник не хочет присутствовать в офисе пять дней в неделю. Почти половина опрошенных утверждает, что, если их компания не позволит им работать удаленно, они уволятся.

При этом новый тренд затронул не только страны с передовой экономикой. Жители Москвы тоже не горят желанием возвращаться в офисы, сообщает CNews. Даже после отмены местными властями требования об удаленной работе сотрудники не желают снова привыкать к работе в кабинетах. Аналитики портала SuperJob опросили сотрудников 500 компаний – только треть готова трудиться в офисе, а 52% опрошенных выступают за полный переход на удаленку. Среди мужчин за новый режим работы проголосовали 47%, среди женщин – 56%. Однако компании не спешат идти на поводу…

Офисы должны остаться

В апреле 2021 года муниципальная администрация лондонского Сити решила оживить «Квадратную милю» и переоборудовать как минимум 1,5 тыс. офисных помещений под жилье к 2030 году. Знаменитый деловой район, где сосредоточены офисы крупнейших британских и зарубежных компаний, почти опустел за время пандемии. В мае нефтяной гигант BP объявил, что введет гибридную схему работы после окончания карантина: штатные сотрудники будут работать из дома два дня в неделю. Однако это скорее исключение, нежели правило. Большинство крупных корпораций не намерено сокращать офисные площади, хотя лишь немногие руководители верят в нормализацию бизнеса в 2021 году, сообщает агентство Reuters.

Судя по опросу KPMG, в котором приняли участие руководители 500 компаний из 11 стран мира (включая США, Китай, Японию, Германию и Великобританию), только 17% компаний планируют сократить количество офисов, тогда как в августе за это выступали 69% из них. «Либо сокращение уже произошло, либо планы изменились, поскольку возможность работать удаленно оказала негативное влияние на работу некоторых сотрудников», – заявили в KPMG. Более трети руководителей хотят, чтобы правительство оказало им посильную помощь в возвращении к обычной жизни и поощряло людей возвращаться на рабочие места. Неужели начальство не смогло заманить работников обратно своими силами?

Если противостояние продолжится, перед главами компаний в скором времени встанет несколько важных вопросов. Сколько сотрудников они готовы отпустить на удаленную работу? Как быть с теми, кто хочет вернуться в офис на постоянной основе? И как будет выглядеть командная работа, если половина сотрудников будет подключаться к совещаниям через «Зум»? Давайте посмотрим, что говорят профессионалы.

Внимание к каждому сотруднику

Потеря даже одного профессионала может парализовать работу всего отдела и сказаться на успехах компании, поэтому сейчас работодателям следует быть максимально осторожными, рекомендует вице-президент компании Prudential Financial Роб Фальзон. Прежде всего, если руководство согласится с требованиями сотрудников и переведет хотя бы часть из них на удаленную работу, поддерживать связь придется чаще, а общаться – гораздо качественнее. В противном случае отсутствие прямого контакта и сокращение общения могут привести к тому, что сотрудник захочет сменить место работы. Впрочем, возвращать всех принудительно в офисы прямо сейчас – идея плохая, добавляет Фальзон. Из-за карантина напряжение выросло неимоверно, поэтому сотрудник может на эмоциях попросту положить заявление на стол. В этом деле важно соблюсти баланс.

Кроме того, на фоне пандемии сотрудники начали беспокоиться, что не осваивают новые навыки и не видят возможности для продвижения на своем месте, что тоже может сподвигнуть их на поиски новой работы. За время пандемии появилось огромное количество новых технологий, а самим сотрудникам не помешает полноценный курс повышения квалификации, говорит Фальзон. Здесь можно добавить одно «но»: далеко не каждая компания (особенно после пандемии) располагает ресурсами для полноценного коучинга.

С руководством, кажется, разобрались. А что делать менеджерам? Сейчас они оказались между молотом и наковальней: с одной стороны, руководство призывает всех вернуться в офис, с другой стороны, сотрудники уже привыкли к другому режиму работы. Бизнес-коуч и преподаватель Нью-Йоркского университета Лиз Кислик предлагает поработать над тем, чтобы разрядить атмосферу:

– сосредоточиться на том, что волнует руководителя, и найти способ показать, насколько удаленная работа выгодна для всей компании. Например, рассказать, что благодаря удаленке вы можете удержать высококвалифицированных специалистов, которые не рискуют появляться в офисе из-за угрозы заражения COVID-19. Кроме того, компания может найти новых перспективных сотрудников, которые не готовы к переезду и будут работать из дома;

– продемонстрировать, что команда по-прежнему вовлечена в работу. Например, чаще устраивать видеосовещания с участием онлайн- и офлайн-сотрудников;

– возобновить ритуалы, которые действовали до пандемии. Например, устраивать чаепитие в виртуальном формате;

– сподвигнуть сотрудников на компромисс с руководством. К примеру, не упрямиться, если босс настаивает на дресс-коде во время видеоконференций.

Получается, что теперь охота идет в противоположном направлении? Соискатели диктуют правила на рынке труда, а руководство в спешном порядке ищет новые способы удержать работников?