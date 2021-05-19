Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци ждут первенца

Ребенок должен появиться на свет осенью

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци ждут первенца, сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. Ребенок должен появиться на свет осенью. «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить, что ждут ребенка. Ее Величество уже проинформирована об этом, и обе семьи очень рады этой новости», – говорится в официальном заявлении дворца.

Пара сыграла свадьбу в июле прошлого года. Пышные празднества пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, поэтому в часовне Всех Святых в Виндзорском замке прошла закрытая церемония, на которой присутствовали только близкие родственники, в том числе Елизавета II и принц Филипп, родители невесты — принц Эндрю и Сара, герцогиня Йоркская, а также сестра Беатрис — принцесса Евгения.

В этом году у Ее Величества будет двенадцать правнуков: в феврале этого года принцесса Евгения родила сына, а принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку, которая должна родиться летом.