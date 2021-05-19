Экспресс-тесты показаны людям без симптомов COVID-19

Регулярное экспресс-тестирование – одна из ключевых мер предотвращения распространения COVID-19

По мере того как развертывается стратегия правительства Соединенного Королевства по выходу из пандемии, регулярное экспресс-тестирование людей без симптомов коронавируса становится важной мерой, которая вместе с вакцинацией, социальным дистанцированием, ношением масок и соблюдением правительственных инструкций помогает предотвращать новые заражения.

Примерно один из трех человек, заразившихся COVID-19, не ощущает симптомов заболевания и может, не сознавая того, передавать его другим. Экспресс-тесты на COVID-19 легки в использовании и показывают результат в течение 30 минут. Ваше участие в регулярном тестировании, наряду с другими мерами профилактики, необходимо для того, чтобы защитить ваших близких, клиентов, коллег и друзей.

Тестирование дважды в неделю при отсутствии симптомов поможет остановить распространение вируса: люди, чей тест окажется положительным, благодаря этой информации самоизолируются. Регулярное экспресс-тестирование при отсутствии симптомов – это быстрый и простой способ узнать, есть ли у вас коронавирус. По мере ослабления ограничений привычка делать тесты дважды в неделю играет все более важную роль в том, чтобы все мы вернулись к нормальной жизни. Миллионы людей уже используют экспресс-тесты для защиты окружающих.

Получите экспресс-тесты в местном центре тестирования и аптеках, участвующих в программе, закажите их онлайн на сайте www.NHS.uk/get-tested или позвоните по телефону 119 (наши операторы говорят более чем на 200 различных языках).

Все получившие положительный результат должны немедленно самоизолироваться и заказать подтверждающий тест ПЦР онлайн (www.NHS.uk/get-tested) или по телефону 119. Отрицательный экспресс-тест не дает зеленый свет: не существует теста, гарантирующего стопроцентно достоверный результат, так что для дальнейшего снижения риска заражения стоит продолжать мыть руки, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещение.

Важно сразу же сообщить о результатах тестирования, даже если они отрицательные или недействительные. Это можно сделать на сайте www.gov.uk/report-covid19-result или по номеру 119. Регистрация всех результатов поможет экспертам получить более верное представление о масштабах пандемии в стране. Ученые используют эту анонимную информацию для более быстрого и точного выявления закономерностей пандемии и ее вспышек, таким образом снижая риск возможного карантина.

Лиана Гинтаутайте, 36 лет, Лондон, медсестра Public Community Service

В NHS, где я работаю, экспресс-тесты начали применять дважды в неделю еще с конца ноября прошлого года. Многие думают, что тесты – неприятная и болезненная процедура, но это совсем не так. Нет никаких неприятных ощущений, даже сухости в носу. Результат можно увидеть примерно через 30 минут. За все это время у меня ни разу не было положительного результата, что очень радует. Однако сам по себе негативный результат не означает, что надо пренебрегать привычными мерами безопасности во время пандемии: имея отрицательный результат теста, я все так же продолжаю носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, когда это возможно.

Алекс, 29 лет, Хемел Хемпстед, работник компании JamVans (переезды)

Мы помогаем людям с переездами, а также осуществляем доставку для местного хосписа. Больнице принадлежат порядка десяти благотворительных магазинов, куда мы привозим товар. Мы также заходим в здание хосписа при доставке необходимых грузов, но в основном наш маршрут лежит вокруг благотворительных магазинов. Экспресс-тесты мы делаем утром: начинаем на полчаса раньше и ждем результатов этих тестов.

Раньше мы делали их прямо в хосписе. Но теперь тестирование организует сама компания, так что мы делаем экспресс-тесты в комнате для сотрудников в JamVans. В конце февраля мой тест показал положительный результат. Я сделал тест в 8:30 утра в хосписе и потом ждал в мини-автобусе, когда придет результат. Я уже делал такие тесты раньше и был уверен, что все будет отлично. И вдруг тест оказался положительным. Я получил сообщение об этом и связался с хосписом по телефону. Мне подтвердили, что результат положительный. Поэтому мне пришлось делать тест ПЦР. Моя компания забронировала для меня этот тест в частной лаборатории, и в течение часа пришел результат, который подтвердил, что у меня действительно COVID-19, – невероятно, ведь у меня не было никаких симптомов вируса.

Я считаю, что очень важно делать регулярные тесты даже при отсутствии симптомов. Хоть я и чувствовал себя абсолютно здоровым, я мог заразить своих родителей, дедушку с бабушкой, коллег! Если бы я успел проехать по всем десяти магазинам, я бы стал разносчиком инфекции и заразил множество людей – в каждом магазине три-четыре работника, так что я бы подверг риску целую толпу.

Благодаря тесту я, возможно, спас жизни людей. Однозначно этот тест способствовал предотвращения распространения COVID-19. И я продолжаю регулярно проходить экспресс-тестирование. Я до сих пор не сделал прививку, потому что не подпадаю ни под одну из приоритетных категорий, но я сделаю ее так скоро, как только смогу. А тесты просто необходимо делать дважды в неделю.

Если у вас нет симптомов коронавируса, закажите бесплатные экспресс-тесты на сайте NHS.uk/get-tested или по телефону 119 (наши операторы говорят более чем на 200 языках).