﻿﻿﻿﻿﻿

Экспресс-тесты показаны людям без симптомов COVID-19

Экспресс-тесты показаны людям без симптомов COVID-19

Регулярное экспресс-тестирование – одна из ключевых мер предотвращения распространения COVID-19

По мере того как развертывается стратегия правительства Соединенного Королевства по выходу из пандемии, регулярное экспресс-тестирование людей без симптомов коронавируса становится важной мерой, которая вместе с вакцинацией, социальным дистанцированием, ношением масок и соблюдением правительственных инструкций помогает предотвращать новые заражения.

Примерно один из трех человек, заразившихся COVID-19, не ощущает симптомов заболевания и может, не сознавая того, передавать его другим. Экспресс-тесты на COVID-19 легки в использовании и показывают результат в течение 30 минут. Ваше участие в регулярном тестировании, наряду с другими мерами профилактики, необходимо для того, чтобы защитить ваших близких, клиентов, коллег и друзей.

Тестирование дважды в неделю при отсутствии симптомов поможет остановить распространение вируса: люди, чей тест окажется положительным, благодаря этой информации самоизолируются. Регулярное экспресс-тестирование при отсутствии симптомов – это быстрый и простой способ узнать, есть ли у вас коронавирус. По мере ослабления ограничений привычка делать тесты дважды в неделю играет все более важную роль в том, чтобы все мы вернулись к нормальной жизни. Миллионы людей уже используют экспресс-тесты для защиты окружающих.

Получите экспресс-тесты в местном центре тестирования и аптеках, участвующих в программе, закажите их онлайн на сайте www.NHS.uk/get-tested или позвоните по телефону 119 (наши операторы говорят более чем на 200 различных языках).

Все получившие положительный результат должны немедленно самоизолироваться и заказать подтверждающий тест ПЦР онлайн (www.NHS.uk/get-tested) или по телефону 119. Отрицательный экспресс-тест не дает зеленый свет: не существует теста, гарантирующего стопроцентно достоверный результат, так что для дальнейшего снижения риска заражения стоит продолжать мыть руки, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещение.

Важно сразу же сообщить о результатах тестирования, даже если они отрицательные или недействительные. Это можно сделать на сайте www.gov.uk/report-covid19-result или по номеру 119. Регистрация всех результатов поможет экспертам получить более верное представление о масштабах пандемии в стране. Ученые используют эту анонимную информацию для более быстрого и точного выявления закономерностей пандемии и ее вспышек, таким образом снижая риск возможного карантина.

Лиана Гинтаутайте, 36 лет, Лондон, медсестра Public Community Service

В NHS, где я работаю, экспресс-тесты начали применять дважды в неделю еще с конца ноября прошлого года. Многие думают, что тесты – неприятная и болезненная процедура, но это совсем не так. Нет никаких неприятных ощущений, даже сухости в носу. Результат можно увидеть примерно через 30 минут. За все это время у меня ни разу не было положительного результата, что очень радует. Однако сам по себе негативный результат не означает, что надо пренебрегать привычными мерами безопасности во время пандемии: имея отрицательный результат теста, я все так же продолжаю носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, когда это возможно.

Алекс, 29 лет, Хемел Хемпстед, работник компании JamVans (переезды)

Мы помогаем людям с переездами, а также осуществляем доставку для местного хосписа. Больнице принадлежат порядка десяти благотворительных магазинов, куда мы привозим товар. Мы также заходим в здание хосписа при доставке необходимых грузов, но в основном наш маршрут лежит вокруг благотворительных магазинов. Экспресс-тесты мы делаем утром: начинаем на полчаса раньше и ждем результатов этих тестов.

Раньше мы делали их прямо в хосписе. Но теперь тестирование организует сама компания, так что мы делаем экспресс-тесты в комнате для сотрудников в JamVans. В конце февраля мой тест показал положительный результат. Я сделал тест в 8:30 утра в хосписе и потом ждал в мини-автобусе, когда придет результат. Я уже делал такие тесты раньше и был уверен, что все будет отлично. И вдруг тест оказался положительным. Я получил сообщение об этом и связался с хосписом по телефону. Мне подтвердили, что результат положительный. Поэтому мне пришлось делать тест ПЦР. Моя компания забронировала для меня этот тест в частной лаборатории, и в течение часа пришел результат, который подтвердил, что у меня действительно COVID-19, – невероятно, ведь у меня не было никаких симптомов вируса.

Я считаю, что очень важно делать регулярные тесты даже при отсутствии симптомов. Хоть я и чувствовал себя абсолютно здоровым, я мог заразить своих родителей, дедушку с бабушкой, коллег! Если бы я успел проехать по всем десяти магазинам, я бы стал разносчиком инфекции и заразил множество людей – в каждом магазине три-четыре работника, так что я бы подверг риску целую толпу.

Благодаря тесту я, возможно, спас жизни людей. Однозначно этот тест способствовал предотвращения распространения COVID-19. И я продолжаю регулярно проходить экспресс-тестирование. Я до сих пор не сделал прививку, потому что не подпадаю ни под одну из приоритетных категорий, но я сделаю ее так скоро, как только смогу. А тесты просто необходимо делать дважды в неделю.

Если у вас нет симптомов коронавируса, закажите бесплатные экспресс-тесты на сайте NHS.uk/get-tested или по телефону 119 (наши операторы говорят более чем на 200 языках).

profile-sample2
Окончательное решение о снятии ограничений будет принято 14 июня
19-05-2021
profile-sample2
Собачий вопрос
19-05-2021
profile-sample2
Необычные музеи Лондона
19-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.